Roma'nın şovu: Roma sezonun ilk haftasında farklı kazandı (video)
İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk haftası Roma'da tam bir gol şöleniyle kapandı. Kendi taraftarı önünde sahaya çıkan başkent ekibi Roma kulübü, Floransa'nın köklü takımı Fiorentina karşısında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin hücum hattındaki yıldızların mükemmel uyumu ve şaşırtıcı derecede yüksek verimliliğiyle geçti.
Dybala'dan asist hat-tricki, Malen'den gol şovu
Maçın kaderini 'Kurtlar'ın hücum ikilisi belirledi:
Malen'in resitali (27, 52, 60. dakikalar): Hollandalı forvet Donyell Malen rakip kaleci David De Gea'nın kalesine 3 gol göndererek sezonun ilk haftasında hat-trick yapan isim oldu;
Dybala oyunun orkestra şefi: Arjantinli yıldız Paulo Dybala Malen'in attığı üç golün de asistini yaparak maçın en iyi oyuncularından biri oldu;
Pisilli'den son nokta: 86. dakikada oyuna giren yetenekli orta saha oyuncusu Pisilli takımının dördüncü golünü atarak skoru belirledi (4-0).
De Gea ve Fiorentina'nın çaresizliği
Fiorentina savunması, Roma'nın hızlı ve keskin atakları karşısında tamamen çaresiz kaldı:
Ev sahibinin disiplinli savunması, rakip forvetlere neredeyse hiç tehlikeli pozisyon vermedi;
Romalı kaleci Mile Svilar sezonu gol yemeden açarak takıma 3 puan kazandırdı.
Maç raporu:
Serie A. 1. Hafta
Roma — Fiorentina 4-0
24 Ağustos. Roma, Olimpico Stadyumu
Goller: Malen (27, 52, 60), Pisilli (86).
Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (Koulierakis, 68), Lulli, Cristante, Kone (Pisilli, 79), Wesley, Dybala (El Aynaoui, 79), Mora (Soule, 53), Malen (Castro, 68).
Fiorentina: De Gea, Dodo, Dragusin, Ranieri, Mario (Valdepenas, 80), N'Dour, Fagioli (Oulai, 62), Brescianini (Jimenez, 62), Mastantuono (Kean, 63), Atta (Mandragora, 74), Pellegrino.
Sarı kartlar: Fagioli (30), Hermoso (39), Kone (49), Pellegrino (63).
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