Urozov'un ilk maçı: Rubin, Kaliningrad'da galibiyeti kaçırdı!

Rusya Premier Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Baltika'ya konuk olan Rubin, maça hızlı bir golle başladı. Mücadelenin henüz 8. dakikasında Kazan ekibinin forveti Daku skoru açarak takımını öne geçirdi.

Maçın en dikkat çekici anlarından biri, Özbekistanlı yetenekli stoper Jahongir Urozovun Rubin'in ilk 11'inde sahaya çıkmasıydı. 21 yaşındaki lejyonerimiz, RPL'deki ilk maçında doğrudan başlangıç kadrosunda yer aldı ve son düdüğe kadar oyundan çıkmadan istikrarlı bir performans sergiledi.

Son saniyelerde dram: Varatinov'un golü

Kazan ekibi maç boyunca skoru korumayı ve tehlikeli atakları savuşturmayı başarmıştı:

Uzatma dakikaları: Hakem tarafından eklenen 90+4. dakikada Baltika savunmacısı Varatinov rakip ceza sahasındaki karambolden faydalanarak dengeyi sağladı (1:1);

Puan durumu: Bu beraberliğin ardından Baltika 7 puanla ligde 6. sıradaki yerini korurken, galibiyeti elinden kaçıran Rubin 6 puanla 8. sırada yer alıyor.

Maç raporu:

RPL. 5. Hafta

Baltika — Rubin 1:1

24 Ağustos. Kaliningrad