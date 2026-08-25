Xabi Alonso, Fulham ile oynanan dramatik maçın ardından açıklamalarda bulundu

·50·Spor
Xabi Alonso, Fulham ile oynanan dramatik maçın ardından açıklamalarda bulundu

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Chelsea, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a karşı oynadığı ve 5 gole sahne olan nefes kesici Londra derbisinden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından 'Maviler'in İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso basın toplantısında takımının sergilediği karakteri, savunmadaki disiplini ve hücum hattındaki uyumu özel olarak değerlendirdi.

«Tüm zorluklara göğüs gerdik»: Teknik direktörün analizi

İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'de deplasman maçlarının her zaman zorlu bir sınav olduğunu gizlemedi:

«Gerçekten çok çekişmeli ve zor bir maçtı. Premier Lig'de deplasman galibiyetinin ne kadar zor elde edildiğini çok iyi biliyoruz. Ancak tüm zorluklara cesurca göğüs gerdik, sonuna kadar savaştık ve kritik anlarda işimizi tam olarak yaptık», dedi Alonso.

Teknik direktör, 1. dakikada gelen erken golün takıma psikolojik üstünlük ve büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı:

  • Erken golün etkisi: Chelsea, rakip skoru eşitleyene kadar ikinci golü bulmak için birçok net fırsat yakaladı;

  • Topsuz oyun kontrolü: Takım, topa sahip olmadığı anlarda bile düzenli ve güvenli hareket ederek rakibe fazla boş alan bırakmadı.

«Üç hücumcumuz iyi bir iş birliği yaptı»

Xabi Alonso; Pedro, Rogers ve Palmer'dan oluşan hücum üçlüsünün sahadaki aktifliğini övgüyle karşıladı:

  • Hücum verimliliği: «Rakip kalede sürekli tehlike yarattık. Ayrıca üç hücumcumuz sahada çok iyi bir iş birliği yaptı ve arka arkaya tehlikeli pozisyonlar üretti»;

  • Galibiyet formülü: «Deplasmanda kazanmak için kolları sıvayıp sert mücadele etmeli ve kalenizi canla başla savunmalısınız. Bizim için ilk hafta çok olumlu geçti ve gelecekte de aynı ruhla devam etmemiz şart».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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