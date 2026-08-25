Xabi Alonso, Fulham ile oynanan dramatik maçın ardından açıklamalarda bulundu

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Chelsea, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a karşı oynadığı ve 5 gole sahne olan nefes kesici Londra derbisinden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından 'Maviler'in İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso basın toplantısında takımının sergilediği karakteri, savunmadaki disiplini ve hücum hattındaki uyumu özel olarak değerlendirdi.

İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'de deplasman maçlarının her zaman zorlu bir sınav olduğunu gizlemedi:

«Gerçekten çok çekişmeli ve zor bir maçtı. Premier Lig'de deplasman galibiyetinin ne kadar zor elde edildiğini çok iyi biliyoruz. Ancak tüm zorluklara cesurca göğüs gerdik, sonuna kadar savaştık ve kritik anlarda işimizi tam olarak yaptık», dedi Alonso.