Yıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detayları

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Suudi Arabistan Pro Ligi bir büyük transfere daha imza atmak üzere. İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın bildirdiğine göre, Al-Hilal, Londra ekibi Arsenal'in hücum oyuncusu Gabriel Martinelli transferi konusunda taraflar anlaşmaya çok yaklaştı.

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Suudi kulübüne transfer olmak için kişisel onayını verdi ve müzakerelerin son aşaması devam ediyor.

Transfer bedeli ve maaş detayları

Mali şartlar konusunda taraflar şu anlaşmaya varıyor:

Arsenal'e 60 milyon Euro: Londra kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusunun satışından yaklaşık 60 milyon Euro gelir elde edecek;

Yıllık 20 milyon Euro maaş: Martinelli, Al-Hilal'de yıllık yaklaşık 20 milyon Euro maaş alacağı uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak;

Sözleşme süresi: Anlaşma 2029/2030 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.

Henüz kulüpler arasında resmi belgeler imzalanmamış olsa da, önümüzdeki günlerde transferin resmen açıklanması bekleniyor.