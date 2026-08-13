Real Madrid 2026'daki İlk Kupasını Kazandı

·2·Spor
Real Madrid 2026'daki İlk Kupasını Kazandı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, yeni sezon öncesinde düzenlenen hazırlık ve turnuva maçları kapsamında 2026'daki ilk kupasını kazandı. Madrid ekibi, Deportivo'ya karşı oynanan mücadelede 1-0'lık minimal galibiyet elde ederek efsanevi Teresa Herrera Kupası'nı müzesine götürdü.

Karşılaşmada kraliyet kulübüne galibiyeti getiren tek golün sahibi Brahim Díaz oldu. Dikkat çekici olan ise bu golün asistini takımın kalecisi Andriy Lunin'in yapmasıydı.

40 kilogramdan fazla ağırlık: Kupayı iki futbolcu kaldırdı

Teresa Herrera Kupası, futbol dünyasının en sıra dışı ve benzersiz ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 18. yüzyılda yaşamış ünlü İspanyol hayırsever bir kadının adını taşıyan kupa, rekor düzeydeki boyutu ve ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Kupayı ağırlığı 40 kilogramdan fazla olduğu için, final düdüğünün ardından Madrid ekibinden iki futbolcu kupayı birlikte sahadan kaldırmak zorunda kaldı.

Pérez ile fotoğraf ve kupanın statüsü

Zaferin ardından Real Madrid futbolcuları, kulüp başkanı Florentino Pérez ile birlikte bu dev kupanın etrafında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilgi olarak, Teresa Herrera Kupası geleneksel bir sezon öncesi turnuvasıdır ve resmi UEFA ya da La Liga kupaları arasında yer almaz. Ancak bu zaferin, Madrid devi için yeni sezon öncesinde moral ve yüksek motivasyon sağlayacağı şüphesiz.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jose Mourinho: Gerçek iş gelecek haftadan başlıyorJose Mourinho: Gerçek iş gelecek haftadan başlıyorBugün, 18:37Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı'nın başına geçtiXavi Hernández Hollanda Millî Takımı'nın başına geçtiBugün, 17:57Etihad'da yenilik: Çalım ustası Manchester City ile yeni sözleşme imzaladıEtihad'da yenilik: Çalım ustası Manchester City ile yeni sözleşme imzaladıBugün, 17:57Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdiSamimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdiBugün, 17:51Budapeşte'de 3 madalya: Özbek bisikletçiler parladıBudapeşte'de 3 madalya: Özbek bisikletçiler parladıBugün, 17:42Özbekistanlı halterciler Asya Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı!Özbekistanlı halterciler Asya Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı!Bugün, 17:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine