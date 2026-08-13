Real Madrid 2026'daki İlk Kupasını Kazandı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, yeni sezon öncesinde düzenlenen hazırlık ve turnuva maçları kapsamında 2026'daki ilk kupasını kazandı. Madrid ekibi, Deportivo'ya karşı oynanan mücadelede 1-0'lık minimal galibiyet elde ederek efsanevi Teresa Herrera Kupası'nı müzesine götürdü.

Karşılaşmada kraliyet kulübüne galibiyeti getiren tek golün sahibi Brahim Díaz oldu. Dikkat çekici olan ise bu golün asistini takımın kalecisi Andriy Lunin'in yapmasıydı.

40 kilogramdan fazla ağırlık: Kupayı iki futbolcu kaldırdı

Teresa Herrera Kupası, futbol dünyasının en sıra dışı ve benzersiz ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 18. yüzyılda yaşamış ünlü İspanyol hayırsever bir kadının adını taşıyan kupa, rekor düzeydeki boyutu ve ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Kupayı ağırlığı 40 kilogramdan fazla olduğu için, final düdüğünün ardından Madrid ekibinden iki futbolcu kupayı birlikte sahadan kaldırmak zorunda kaldı.

Pérez ile fotoğraf ve kupanın statüsü

Zaferin ardından Real Madrid futbolcuları, kulüp başkanı Florentino Pérez ile birlikte bu dev kupanın etrafında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilgi olarak, Teresa Herrera Kupası geleneksel bir sezon öncesi turnuvasıdır ve resmi UEFA ya da La Liga kupaları arasında yer almaz. Ancak bu zaferin, Madrid devi için yeni sezon öncesinde moral ve yüksek motivasyon sağlayacağı şüphesiz.

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