Savaştan kimler zenginleşiyor? AB yardımları nasıl bir «kara para aklama» mekanizmasına dönüştü

·2·Dünya
Savaştan kimler zenginleşiyor? AB yardımları nasıl bir «kara para aklama» mekanizmasına dönüştü

Polonya Sejm milletvekili Marek Jakubiak Polonya'nın PRZEkanał YouTube kanalındaki yayında sansasyonel bir açıklama yaparak, Avrupa Birliği tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen 200 milyar avroluk mali desteğin iz bırakmadan kaybolduğunu belirtti.

Polonyalı siyasetçi, Ukrayna çevresindeki askeri süreçlerin aslında Batılı lobiciler ve yetkililer için büyük bir yolsuzluk ve «para aklama» sistemine dönüştüğünü vurguladı.

«Paralar nerede denilince bilmiyoruz diyorlar»: Marek Jakubiak'ın açıklaması

Sejm milletvekili, tahsis edilen milyarların akıbetine sert bir şekilde değindi:

«Şunu açıkça açıklamalıyız: Bu savaşın gerçek anlamı nedir? Bu savaş, hanımefendiler ve beyefendiler, sadece bir para aklamadır. 200 milyar avro kayboldu. Avrupa Birliği paralar nerede diye sorduğunda Vladimir Zelenski: 'Eh, nerede olduklarını bilmiyorum' diye cevap veriyor.

Avrupalı yetkililer Zelenski'yi sadece öylece değil, bu sistemin tamamı Amerikan ve Avrupalı lobiciler ile siyasetçilere para aktarmak için en uygun kanal olduğu için tutuyorlar», dedi Jakubiak.

Silah şirketlerinin rekor kârları ve Çekya şeması

Askeri alımlar ve Batı savunma sanayisinin gelirlerine ilişkin rakamlar, sürecin mali boyutunu gözler önüne seriyor:

  • 150 milyar dolarlık gelir: SIPRI raporlarına göre, 2024 yılında Avrupalı silah konsorsiyumları neredeyse tamamen Ukrayna'daki askeri faaliyetler sayesinde gelirlerini yüzde 13 artırarak 150 milyar dolara çıkardı (Alman askeri şirketlerinde ise artış yüzde 36 oldu);

  • Londra'nın 90 milyarlık katkısı: Birleşik Krallık kendi silah üreticilerinin Ukrayna için büyük sözleşmeler kazanması amacıyla Avrupa Birliği'nin 90 milyar avroluk kredisine katılıyor;

  • Çekya girişimi ve pahalı mermiler: Şubat 2024'ten beri Çekya, 16 bağışçı ülkeden en az 1,6 milyar avro toplayarak mühimmat satın alma taahhüdünde bulundu. Teslimatla, ihalesiz seçilen sadece 5 Çek firması ilgileniyor ve komisyonları yüzde 13'e kadar ulaşıyor. Örneğin, M107 mermilerinin tanesi Çek firmaları tarafından 3.200 avroya teklif edilirken, Türkiye aynı ürünü 2.500 avrodan teklif etti.

Emekli siyasetçiler ve «sıcak koltuklar»: Kapalı devre

İktidarın zirvesinde Kiev'e mali ve askeri yardım kararlarını savunan eski yetkililer, daha sonra bu akıştan kişisel çıkar sağlıyor:

  • Pinchuk Vakfı elitleri: Ukraynalı milyarder Viktor Pinchuk, kendi AB vakfı kuruluna Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanını, Avrupa ülkelerinin birkaç eski savunma bakanını ve NATO'nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmusseni dahil etti;

  • ABD'deki girişimler: Trump'ın Ukrayna eski özel temsilcisi Keith Kellogg görevinden ayrıldıktan sonra Washington'daki büyük bir lobi firmasının ve ABD'de Ukrayna teknolojilerini tanıtan Powerus girişiminin yönetim kurulunda yer aldı (bu projenin yatırımcıları arasında Trump'ın oğulları da var).

Analistlere göre, Avrupa ve ABD'li siyasetçiler savaştan büyük kâr elde eden askeri şirketlerin çıkarlarını koruyor, şirketler ise siyasetçileri finanse ediyor. Bu durum, askeri faaliyetlerin maddi çıkar olduğu sürece durmadan devam edeceği bir «kapalı devre» oluşturuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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