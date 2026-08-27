5 gol: Tottenham Charlton'ı dağıttı, Savio'dan ilk maçta gol ve asist

·25·Spor
5 gol: Tottenham Charlton'ı dağıttı, Savio'dan ilk maçta gol ve asist

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 2. turu kapsamında Londra'daki muhteşem stadyumda Tottenham Hotspur, alt lig temsilcisi Charlton Athletic'i konuk etti. Başkent derbisi statüsündeki mücadele, Ange Postecoglou'nun öğrencilerinin mutlak üstünlüğüyle geçti ve 5-1'lik farklı galibiyetle sonuçlandı.

Karşılaşma boyunca Tottenham'ınhücum odaklı oyun tarzı konuk ekibin savunmasını şaşkına çevirdi, yeni transfer Savio'nun parlaması ise 'Spurs' taraftarları için gerçek bir hediye oldu.

İlk yarı: Moore ve Solanke'den 'merhaba'

Maçın başından itibaren inisiyatifi ele alan ev sahibi ekip, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı ancak gol perdesi devre arasına doğru açıldı:

  • Mikey Moore'un başarısı: Karşılaşmanın 41. dakikasında takımın genç yeteneği Mikey Moore, rakip fileleri havalandırarak Tottenham'ı öne geçirdi (1-0);

  • Dominic Solanke'nin golü: İlk yarının uzatma dakikalarında yeni transfer Dominic Solanke yeteneğini konuşturarak farkı ikiye çıkardı ve 'Spurs'un soyunma odasına rahat girmesini sağladı (2-0).

İkinci yarı: Danso'nun kafa golü ve Savio'nun resitali

İkinci yarıda da Tottenham baskıyı azaltmadı. Teknik heyet rotasyona giderek oyuna taze kan kattı:

  • Kevin Danso'nun ilk maçı: Yedekten oyuna giren savunma oyuncusu Kevin Danso, 67. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru farklı boyuta taşıdı (3-0);

  • Savio şov: 71. dakikada Dominic Solanke'nin yerine oyuna dahil olan Brezilyalı kanat oyuncusu Savio maçın son dakikalarında gerçek bir kahramana dönüştü:

    • İlk gol: 82. dakikada Savio, Tottenham formasıyla ilk golünü atarak taraftarların alkışını topladı (4-0);

    • Asist yeteneği: Üç dakika sonra Savio, sol kanattan ceza sahasına girerek Ben Davies'e gol pasını verdi ve Brezilyalı yeni futbolcu ilk maçını daha da parlak kıldı (5-0).

Charlton'ın teselli golü ve resmi protokol

Konuk ekip maçın sonunda sadece bir golle karşılık verebildi:

  • Lloyd Jones'tan gol: 87. dakikada Charlton savunmacısı Lloyd Jones, serbest vuruş sonrası topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi (5-1).

İngiltere Lig Kupası. 2. Tur

Tottenham — Charlton 5:1

Goller: Moore (41), Solanke (45), Danso (67), Savio (82), Davies (85) — Jones (87).

Takım kadroları:

  • Tottenham: Antonin Kinsky, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke (Micky van de Ven, 64), Ben Davies, Destiny Udogie (Kevin Danso, 65), Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur (Pedro Porro, 65), Mateusz Fernandes, Mathys Tel (Luca Williams-Barnett, 78), Dominic Solanke (Savio, 71), Mikey Moore.

  • Charlton: Tiernan Brooks, Shichendje Collins (Danny McNamara, 15), Billy Koumetio (Lloyd Jones, 15), Ivan Mesik, Nathan Asiimwe, Harvey Knibbs (Alan Mvamba, 66), Timothy Ouma (Miles Leaburn, 66), Robert Apter, Greg Docherty, Millenik Alli (Joe Rankin-Costello, 66), Micah Mbick.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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