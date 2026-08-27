Premier Lig'de sürpriz hamle: Newcastle, City orta sahasının transferini duyurdu
İngiltere Premier Ligi'nde yaz transfer döneminin bir diğer büyük anlaşması resmen açıklandı. Manchester Citykulübü basın servisi, 24 yaşındaki İspanyol merkez orta saha oyuncusu Nico Gonzalez'in Newcastle United kadrosuna katıldığını doğruladı.
Magpies ile uzun süreli bir sözleşme imzalayan yetenekli orta saha oyuncusu, yeni takımında 6 numaralı formayı giyecek.
58,5 milyon Euro'luk anlaşma ve transfer detayları
Medya ve önde gelen muhabirlerin paylaştığı bilgilere göre, bu transferin maliyeti:
Mali şartlar: Newcastle, Gonzalez için "Vatandaşlar"ın hesabına 58,5 milyon Euro ödeyecek;
Orta sahayı güçlendirme: Newcastle yönetimi, İspanyol orta saha oyuncusunu yeni sezonda orta sahanın kilit isimlerinden biri olarak görüyor ve çok yönlülüğünün takımın Avrupa kupaları ve Premier Lig'deki şansını önemli ölçüde artıracağına inanıyor.
La Masia'dan Premier Lig'in zirvesine
Nico Gonzalez, Avrupa'nın en prestijli akademilerinden birinin ürünüdür:
Barcelona okulu ve Porto: Barcelona akademisi (La Masia) çıkışlı olan futbolcu, daha sonra Portekiz'in Porto kulübünde yeteneklerini geliştirdi;
Manchester City'deki kariyeri: Şubat 2025'te City kadrosuna katılan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 41 resmi maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.
Şimdi ise 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Eddie Howe yönetimindeki Newcastle projesinin kilit taşlarından biri olması bekleniyor.
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