Özbek boksörler Yakutsk'ta: Tursunov ve G‘oyibov'un rakipleri kimler? (Tam liste)

·13·Spor
Özbek boksörler Yakutsk'ta: Tursunov ve G‘oyibov'un rakipleri kimler? (Tam liste)

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlenen bir sonraki prestijli profesyonel boks gecesi, Rusya Federasyonu'nun Yakutsk şehrinde gerçekleştirilecek.

30 Ağustos günü muhteşem «Triumph Sports Complex» tesisinde başlayacak olan dövüş gecesi, Özbek boksseverler için ayrı bir önem taşıyor; çünkü iki vatandaşımız, ev sahibi ülkenin boksörlerine karşı önemli maçlara çıkacak.

Mujibillo Tursunov ve WBC finalistinin sınavı

Turnuvanın en ilgi çekici ve ana karşılaşmalarından birinde Mujibillo Tursunov yer alacak:

  • Rakip — Pavel Fedorov: 2025 WBC Grand Prix finalisti olarak büyük bir yetenek sergileyen Tursunov, bu turnuva kapsamında Rusyalı deneyimli boksör Pavel Fedorov ile kozlarını paylaşacak;

  • Önemli sıralama maçı: Özbek boksör için bu galibiyet, uluslararası arenadaki konumunu sağlamlaştırmak ve şampiyonluk kemerlerine giden yolda bir sonraki adımı atmak adına kritik bir öneme sahip.

Nodirbek G‘oyibov'dan bir diğer zorlu mücadele

Boks gecesinde ringe çıkacak bir diğer temsilcimiz Nodirbek G‘oyibov da zorlu bir sınavla karşı karşıya:

  • Vasilev ile karşılaşma: G‘oyibov, Yakutsk ringinde ev sahibi temsilcisi Stanislav Vasilevile dövüşecek;

  • Baskı ve yetenek: Ev sahibi taraftarların baskısı altında geçecek bu mücadele, Nodirbek'in profesyonel ringdeki kariyerini sürdürmesi için önemli bir sınav olacak.

Özbek boksörler Yakutsk'ta: Tursunov ve G‘oyibov'un rakipleri kimler? (Tam liste)

30 Ağustos'ta düzenlenecek bu gecede, Özbek boksörlerin yetenekleri ve galibiyet serileri taraftarların ilgi odağında olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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