Mbappe şovu Bernabeu'da: Real devre arası konuşmasından sonra nasıl değişti?

İspanya La Liga kapsamında Madrid'in Real Madrid kulübü kendi sahasında Real Sociedadtakımını ağırladı ve rakiplerini 4-1'lik skorla farklı ve ikna edici bir şekilde mağlup etti.

Karşılaşmanın başrol oyuncusu olan Kylian Mbappe üç kez rakip fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Maçın ardından 'Eflatun-beyazlıların' yıldız orta sahası Federico Valverde gazetecilere verdiği demeçte ikinci yarıdaki taktiksel dönüşüm ve Mbappe'nin yeteneği hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

“Devre arası konuşması her şeyi değiştirdi”

Valverde, takımın ilk yarıdaki hatasını ve devre arasındaki talimatların oyuna nasıl yansıdığını açıkladı:

“Takımımızın oyuna tamamen odaklandığını ve sadece ileriye dönük oynadığını gördüm. Sahada çok iyi hareket ettik, sadece ilk golü attıktan sonra biraz sabırsız davrandık ve rakip skoru eşitlemeyi başardı. Devre arası konuşması bize çok yaradı, ikinci yarı ise gerçekten harikaydı”dedi Uruguaylı orta saha oyuncusu.

Futbolcu, soyunma odasında ağırlıklı olarak pres konusunun tartışıldığını ekledi. İlk yarıda rakip sahada top kapmakta zorlansalar da, ikinci yarıda takım bu eksikliği tamamen giderdi.

“Mbappe bunu yıl boyunca birçok kez tekrarlayacak”

Valverde, Kylian Mbappe'nin müthiş oyununa özel bir parantez açarak ondan nasıl faydalanmaları gerektiğini vurguladı:

“İnanılmaz, tek kelimeyle büyüleyici! Onun potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmalıyız. Gol atması ve oyundan keyif alması için ona topu ulaştırmalıyız. Bugün sahada sergilediği ustalığı sezon boyunca daha birçok kez tekrarlayacak”.

Mbappe'den hat-trick, Vinicius'tan bir gol daha

Karşılaşmanın kaderi Fransız yıldızın eşsiz performansıyla belirlendi:

Mbappe'nin dakikaları: Kylian 40, 60 ve 80. dakikalarda Real Sociedad kalesini tam isabetle bularak Madrid formasıyla bir başka parlak hat-trick'e imza attı;

Vinicius Junior'ın katkısı: Madrid hücumunun bir diğer lideri Vinicius Junior da adını skor tabelasına yazdırdı ve maçın 4-1'e gelmesini sağladı.

Bu farklı galibiyet Real Madridin sezondaki galibiyet serisini sürdürmesine zemin hazırladı.