Şampiyonlar Ligi'nde kura günü: Real, City, Barça ve Sabah hangi torbada yer aldı?

2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda lig aşamasına katılmaya hak kazanan 36 kulübün ismi belli oldu. Avrupa'nın dev kulüplerinden sürpriz yapan takımlara kadar tüm ekipler, kura çekimi öncesinde dört ana torbaya ayrıldı.

Turnuvanın lig aşaması kura çekimi töreni bugün, 27 Ağustos günü TSİ 19:00'da başlayacak.

Torba dağılımı: Kim hangi sırada?

Takımların resmi torba dağılımı şu şekilde oluştu:

1. Torba (Devler topluluğu): PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid;

2. Torba (Tehlikeli rakipler): Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV;

3. Torba (Sürprizlerle dolu kulüpler): Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray;

4. Torba (Sınav verenler ve ilk kez katılanlar): Slavia Prag, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah, Slovan Bratislava.

Yeni format ve kura töreni

36 takımın katıldığı güncellenmiş formata göre, her kulüp her torbadan ikişer rakiple karşılaşacak. Bu durum, turnuvanın ilk turlarından itibaren yoğun ve merkezi karşılaşmaların sayısının önemli ölçüde artmasını sağlayacak.

Bugün TSİ 19:00'da başlayacak kura çekimi ile tüm kulüplerin 8 rakibi resmen belirlenecek.