Arjantin Özbekistan ile mi oynayacak? Messi konusu belirsiz

·15·Spor
Arjantin Özbekistan ile mi oynayacak? Messi konusu belirsiz

Özbekistan milli takımı için büyük bir sınav olabilecek karşılaşma hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. ESPN Argentina'nın haberine göre, Arjantin milli takımı Eylül ayında Çin'de hazırlık maçları yapabilir.

En ilginç nokta ise, muhtemel rakiplerden biri olarak Özbekistan milli takımının anılmasıdır. Eğer görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa, Özbek futbolcular dünya şampiyonları ile sahaya çıkabilir.

Ancak karşılaşmanın kaderini Lionel Messi ile ilgili konu da etkiliyor.

1. Arjantin'e Çin'den teklif geldi

ESPN Argentina'nın bilgilerine göre, Arjantin milli takımı Eylül ayında Çin'de iki hazırlık maçı yapmak üzere teklif aldı.

İlk görüşmeler sırasında Çinli organizatörlerin önemli bir şartı vardı.

Karşılaşmalarda Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi'nin yer almasını talep ettiler.

Ancak bu talep Arjantin tarafını memnun etmedi ve ilk teklif reddedildi.

Arjantin ve Çin tarafları arasındaki görüşmeler daha sonra tekrar başladı.

2. Messi Özbekistan'a karşı oynayacak mı?

Şimdilik Lionel Messi'nin Çin'de yapılması planlanan hazırlık maçlarında yer alıp almayacağı belli değil.

39 yaşındaki futbolcunun milli takım kampına katılıp katılmayacağı ve muhtemel maçlarda sahaya çıkıp çıkmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Bu nedenle, Özbekistan ile Arjantin arasındaki muhtemel müsabaka gerçekleşse bile, Messi'nin katılımı konusunda henüz resmi bir onay yok.

Konu

Mevcut durum

Maçın oynanacağı ülke

Çin

Muhtemel tarih

30 Eylül

Arjantin'in muhtemel rakibi

Özbekistan

İkinci rakip

Henüz belirlenmedi

Messi'nin katılımı

Belirsiz konu

3. Özbekistan için dünya şampiyonları ile büyük sınav

Eğer maç için anlaşmaya varılırsa, Özbekistan milli takımı için Arjantin'e karşı oynanacak maç tarihi öneme sahip olaylardan biri olabilir.

Arjantin son yıllarda dünya futbolundaki en güçlü takımlardan biri olarak kabul ediliyor. Böyle bir rakibe karşı sahaya çıkmak, Özbekistan milli takımı için sadece prestijli değil, aynı zamanda büyük bir tecrübe olacaktır.

Özellikle takımın dünya kupası hazırlıkları açısından güçlü bir rakiple maç yapmak büyük önem taşıyabilir.

4. 30 Eylül belirleyici tarih olabilir

Edinilen bilgilere göre, Arjantin milli takımı 30 Eylül'de Çin'de Özbekistan ile hazırlık maçı yapabilir.

Ancak şimdilik bu karşılaşma resmen onaylanmadı. Görüşmelerin devam ettiği ve bazı organizasyonel konuların çözülmesi gerektiği belirtiliyor.

En büyük merak ise doğal olarak tek bir soru etrafında toplanmış durumda:

Eğer Özbekistan ile Arjantin arasındaki maç gerçekleşirse, Lionel Messi sahaya çıkacak mı?

Şimdilik bu soruya net bir cevap yok.

Sonuç olarak, Özbekistan milli takımının Arjantin'e karşı muhtemel karşılaşması henüz görüşme aşamasında. Ancak anlaşma sağlanırsa, 30 Eylül Özbek futbolu için en büyük uluslararası hazırlık maçlarından birine dönüşebilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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