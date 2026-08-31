Kapadze, Nasaf galibiyeti, ana hedefler ve kupalar hakkında konuştu

·6·Spor
Kapadze, Nasaf galibiyeti, ana hedefler ve kupalar hakkında konuştu

Özbekistan Kupası 1/8 finalinin merkez mücadelesinde Namangan'ın Navbahor kulübü, Karşi'nin Nasaf takımını 1-0 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi. Bu dramatik galibiyetin ardından "şahinler"in teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak takımın hedefleri, puan durumundaki konumu ve gelecekteki planları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör, basın toplantısına vatandaşlarımızın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başladı ve bu galibiyetin taraftarlar için harika bir bayram hediyesi olduğunu vurguladı.

«Bu maç yarı final değerindeydi»: Rakipler ve kupadaki yol

Temur Kapadze, turnuvanın favorisi olan kulüplerin elenmesi ve kupadaki rekabet hakkında düşüncelerini dile getirdi:

  • Nasaf'a karşı zorlu sınav: «Bugünkü karşılaşma bence yarı final değerindeydi. Şampiyonadaki iki güçlü ve mücadeleci takım karşılaştı. Nasaf için kupa tek şanstı, bu yüzden büyük bir baskı ve heyecan altında oynadık. Sonunda noktayı koymak nasip oldu», dedi Kapadze;

  • Pakhtakor ve Nasaf'ın elenmesi: «Elbette bu devlerin turnuvadan elenmesi, sonraki turlar için bir anlamda olumlu bir durum. Ancak kupada kolay takım yoktur, kura çekiminde kim çıkarsa çıksın sonuna kadar savaşacağız».

Yönetimin görevi, şampiyonluk ve 30 yıllık bekleyiş

Takımın önüne konulan hedefler ve şampiyonluk ihtimalleri hakkında teknik direktör açık konuştu:

  • Maksimalizm ve bölge valisi ile hedefler: «Doğrudan kesin bir görev verilmese de hem ben hem de yönetim maksimalistiz ve kaybetmekten nefret ederiz. Öncelikle taraftarları mutlu etmek için geldim»;

  • 30 yıl beklenen altın madalyalar: «Henüz hiçbir şey yapmadık, sadece bir sonraki rakibi yendik. Rehavete kapılmamak lazım. Navbahor'un şampiyon olmasının üzerinden 30 yıl geçti. Yıl sonunda hem kupayı hem de şampiyonluğu kazanırsak, bu büyük bir tarihi başarı olacaktır».

Savunmadaki eksiklikler ve Ajax akademisi

Kapadze, takım oyunu ve kulüp altyapısı hakkındaki soruları da yanıtladı:

  • Yüzde 90 yenilenen kadro ve iletişim: «Takım yüzde 90 oranında yeniden şekillendi. Her hata üzerinde çalışıyoruz. Birbirini anlamak ve güven oluşturmak için zamana ihtiyaç var. Şu anda tam bir bütün haline geliyoruz»;

  • Namangan'daki Ajax akademisinin geleceği: «Bu çok büyük bir proje ve Namangan futbolunun gelişimine hizmet edecek. Temel sorunumuz sahalar ve altyapıydı. Yeni tesis ve sahaların inşası, gençlerin gelişimi ve geleceği için önemli bir temel oluşturacaktır».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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