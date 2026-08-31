Nesnelerle Evlenenler: Tuhaf «Evliliklerin» Tarihi (Foto)

Dünyada bazı insanlar, sıradan insanlarla değil, çeşitli nesneler ve yapılarla güçlü duygusal bağlar kurduklarını ifade ediyor. Bu durum, bir nesneye karşı romantik veya duygusal bağlılık olarak tanımlanıyor. İşte bu tür sıra dışı hikayelerin en ünlüleri.

Erika LaBrie ve Eyfel Kulesi

Amerikalı okçu Erika LaBrie, 2007 yılında Paris'teki Eyfel Kulesi ile sembolik bir nikah töreni gerçekleştirdi. Kuleye karşı güçlü bir duygusal bağı olduğunu belirtti ve sonrasında Erika Eiffel soyadını kullanmaya başladı. Bu evlilik yasal olarak tanınmamaktadır.

Merivone Rocha Moraes ve bez bebek

Brezilyalı Merivone Rocha Moraes, 2021 yılında annesinin diktiği Marcelo adındaki büyük bir bez bebekle sembolik bir düğün yapmasıyla tanındı. Marcelo ile düğün, kutlama ve hatta bir "balayı" gerçekleştirdi. Daha sonra sosyal medyada "aileleri" hakkında videolar paylaşıldı. Bebeğe "evlenen" kadının üçüz bebek dünyaya getirdiğini ve hamilelik sürecini anlattığına dair bilgiler mevcut.

Aaron Chervenak ve akıllı telefon

Los Angelesli yönetmen Aaron Chervenak, 20 Mayıs 2016'da Las Vegas'taki Little Vegas Chapel'da akıllı telefonuyla sembolik bir nikah töreni düzenledi. Törende "akıllı telefonuyla" evlendiği ilan edildi ve bu sıra dışı olayı videoya kaydetti.

Pascale Sellick ve yorgan

İngiliz sanatçı Pascale Sellick, 2019 yılında yorganıyla sembolik bir nikah töreni gerçekleştirdi. Yorganını hayatındaki en yakın ve güvenilir "ilişki" olarak tanımladı; her zaman yanında olduğunu ve ona huzur verdiğini söyledi. Exeter şehrinde düzenlenen törene yaklaşık 120 konuk katıldı.

Belirtmek gerekir ki: bu "evliliklerin" çoğu yasal bir evlilik sayılmaz, kişisel veya sembolik törenlerdir. Erika Eiffel'in kendisi de Eyfel Kulesi ile olan ilişkisinin yasal bir evlilik olarak tanınmadığını vurgulamıştır.