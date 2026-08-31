Fizikçiler ışıkta Magnus etkisini ilk kez gözlemledi

·3·Teknoloji
Fizikçiler ışıkta Magnus etkisini ilk kez gözlemledi

Uluslararası bir araştırmacı grubu, ilk kez tek bir iyon seviyesinde Magnus etkisinin optik analogunu deneysel olarak kaydetti. ixbt.com'a göre, güçlü odaklanmış bir laser ışını ile tek bir atom arasındaki etkileşimin incelenmesi sırasında, teorik olarak tahmin edilen önemli bir fenomen pratik olarak ölçüldü; bu, gelecekte yüksek hassasiyetli kuantum bilgisayarlarının oluşturulmasında büyük önem taşıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Klasik fizik derslerinden iyi bilinen Magnus etkisi, genellikle dönen bir topun uçuş yörüngesinin bükülmesinde açıkça görülür. Burada, nesne etrafındaki kuvvetlerin etkisiyle yanal bir sapma meydana gelir. Bu fenomenin optik bir analogunun varlığı daha önce teorik olarak tahmin edilmiş olsa da, atomik düzeyde doğrudan gözlemlenmesi bilim insanları için şimdiye kadar mümkün olmamıştı. Yeni deney, bu teorilerin pratikte doğrulanmasını sağladı.

Deney süreci ve elde edilen sonuçlar

Gerçekleştirilen deney sırasında bilim insanları, elektromanyetik bir tuzak yardımıyla neredeyse hareketsiz tutulan bir kalsiyum-40 iyonu üzerinde araştırma yaptılar. İyona 729 nanometre dalga boyuna sahip güçlü odaklanmış bir laser ışını yönlendirildi ve ışın iyona göre kademeli olarak kaydırıldı. Bu süreçte iyon, mikroskobik bir sensör görevi görerek ışık alanının yapısının belirlenmesine hizmet etti.

Araştırmacılar, iyonun ışık ışınına göre konumuna bağlı olarak farklı kuantum durumları arasındaki geçiş olasılığını ölçtüler. Etkileşimin maksimum noktasının, ışık yoğunluğu dağılımından beklenen noktayla örtüşmediği ortaya çıktı. İki farklı kuantum geçişi için gözlemlenen kayma sırasıyla 240 ve 463 nanometre olarak gerçekleşti ve bu, teorik hesaplamalarla neredeyse tam olarak uyuştu.

Kuantum teknolojileri için önemi

Bu fenomenin ortaya çıkışı, güçlü odaklanmış ışığın karmaşık elektromanyetik yapısı ile ilgilidir. Böylesine güçlü bir odaklanma durumunda, elektrik alanının boyuna bileşeni ve polarizasyonun uzamsal değişimleri belirleyici bir rol oynamaya başlar. Basit laser ışını modellerinde ise bu tür faktörler genellikle göz ardı edilebilirdi.

Kuantum bilgisayarları için bu keşfin pratik önemi büyüktür. İyonik kuantum işlemcilerinde laserler, tek tek kübitlerin durumunu kontrol etme görevini görür. Uzamsal kaymalar ve polarizasyonun homojen olmaması, iyonun iç kuantum durumunu hareketiyle ilişkilendirerek işlemler sırasında ek hatalara yol açabilir.

Bununla birlikte, bilim insanlarına göre bu etkiden yararlanarak yeni fırsatlar yaratmak da mümkündür. Gelecekte, bu optik kuvvetler yardımıyla iyonik kübitler arasındaki etkileşimi iyileştirmenin ve daha karmaşık kuantum işlemlerini gerçekleştirmenin yolları değerlendirilmektedir. Mevcut deney ise ışık ve atom arasındaki karmaşık etkileşimin ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı başardı.

Kuantum BilgisayarlarıFizikLaserOptik EtkiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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