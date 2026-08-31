Inter'den yüzde yüzlük sonuç: Cagliari — Inter maçının detayları

·2·Spor
Inter'den yüzde yüzlük sonuç: Cagliari — Inter maçının detayları

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Milano ekibi Inter, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Çekişmeli ve tavizsiz geçen mücadelede konuk ekip, 1-0'lık skorla kritik bir galibiyet alarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın kaderini belirleyen tek gol, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında geldi.

9. dakikadaki gol ve güven veren savunma

Maçtaki önemli anlar şu şekilde gelişti:

  • Çalhanoğlu'nun hızlı golü: Karşılaşmanın 9. dakikasında 'Nerazzurri'nin orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, rakip fileleri havalandırarak skoru belirledi (0:1);

  • Chivu'nun taktiği ve rotasyon: Teknik direktör Cristian Chivu, ikinci yarıda Jones, Zielinski, Thuram ve Stones gibi oyuncuları sahaya sürerek skoru korumayı ve oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı;

  • Kalesini gole kapattı: Inter savunması, Cagliari'nin geliştirdiği atakları başarıyla savuşturarak kalesini gole kapattı.

Inter 6 puanla Serie A'da lider

Bu başarının puan durumuna yansıması şu şekilde oldu:

  • Yüzde yüzlük başlangıç: Sezonun ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Inter, puanını 6'ya yükselterek İtalya Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu;

  • Cagliari'nin durumu: Kendi sahasında mağlup olan Sardinya ekibi, 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar

  • Serie A. 2. Hafta

  • Cagliari — Inter 0:1

  • Gol: Çalhanoğlu (9).

  • Cagliari: Caprile, Obert, Camejo, Deiola, Zé Pedro, Winks, Romano, Maldini (Borrelli, 78), Fazzini (Fadera, 57), Adopo, Mendi (Kevin, 57).

  • Inter: J.Martinez, Bastoni, Akanji (Stones, 68), Pavard, Dimarco, Sucic (Jones, 65), Çalhanoğlu (Zielinski, 65), Barella, Henrique (Bisseck, 81), Esposito (Thuram, 65), Lautaro Martinez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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