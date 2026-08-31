Xiaomi 14 Pro amiral gemisi yeni ve yüksek kapasiteli bir bataryaya kavuşuyor

Xiaomi, önceki nesil amiral gemisi akıllı telefonları için resmi batarya modernizasyon programını genişletiyor. ixbt.com'un haberine göre, bir sonraki model Xiaomi 14 Pro olacak ve cihazın orijinal 4880 mAh bataryası yerine 5140 mAh kapasiteli yeni bir batarya takılması sağlanacak. Bu, cihazın güç rezervini artırarak kullanım ömrünü uzatacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu girişim, standart bir eski batarya değişim sürecinden temelden farklıdır. Xiaomi, rutin bakım hizmetleri ile Battery Upgrade olarak adlandırılan resmi yüksek kapasiteli batarya montaj sürecini kesin çizgilerle ayırıyor. İlk durumda orijinal kapasitede bir batarya takılırken, ikinci seçenekte teknik değerler önemli ölçüde iyileştiriliyor.

Modernizasyon programının kapsamı genişliyor

Şirket şu anda bu tür bir modernizasyon hizmetini Xiaomi 13 serisindeki bazı cihazlar için başarıyla sunuyor. Özellikle ixbt.com'un bildirdiğine göre, Xiaomi 13 modelinin bataryasını 4500 mAh'den 4850 mAh'e, Xiaomi 13 Pro modelini 4820 mAh'den 5361 mAh'e ve Xiaomi 13 Ultra amiral gemisini ise 5000 mAh'den 5500 mAh'e çıkarmak mümkün. Bu modellerdeki artış oranı yaklaşık yüzde 8-11 civarındadır.

Xiaomi 14 Pro modeli için hazırlanan yeni bataryanın tipik kapasitesi 5140 mAh, nominal kapasitesi ise 5000 mAh'dir. Orijinal değere kıyasla nominal kapasitedeki 260 mAh'lik veya yaklaşık yüzde 5'lik artış çok büyük bir fark gibi görünmese de, eskiyen parçanın değişimi cihazın gerçek özerkliğine olumlu katkı sağlayacaktır.

Yeniliğin kullanıma sunulma zamanı

İlk planlara göre Xiaomi, bu yılın Haziran ayında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modelleri için batarya yenileme programının 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlayacağını duyurmuştu. Şu anda yeni bataryanın teknik özellikleri ve parametreleri doğrudan HyperOS işletim sistemi kodlarından tespit edilerek incelendi.

Bu adım, amiral gemisi cihaz sahiplerinin akıllı telefonlarını değiştirmeden kullanım ömürlerini uzatmalarına ve günlük konforlarını artırmalarına olanak tanıyor. Xiaomi, kullanıcılarına uzun vadeli yazılım ve donanım desteği sağlama politikasını tutarlı bir şekilde sürdürüyor.