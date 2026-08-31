Shomurodov'dan süper gol: Başakşehir ve Kasımpaşa dramatik bir beraberliğe imza attıi (video)

·5·Spor
Shomurodov'dan süper gol: Başakşehir ve Kasımpaşa dramatik bir beraberliğe imza attıi (video)

Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanan İstanbul derbisinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşma 1:1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçta Özbek futbolseverlerin ana odağı, ilk 11'de sahaya çıkan Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev üzerindeydi.

18. dakikadaki gol ve lejyonerlerimizin performansı

Karşılaşma şu önemli olaylara sahne oldu:

  • Shomurodov'un golü: Maçın 18. dakikasında etkili bir oyun sergileyen Eldor Shomurodov, rakip fileleri havalandırarak Başakşehir'i öne geçirdi;

  • Fayzullayev'in oyundan alınması: Yetenekli kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ilk yarıda aktif bir performans sergiledi ancak devre arasında teknik heyetin kararıyla yerini Sari'ye bıraktı;

  • Shomurodov 90 dakika sahada: Eldor maçı tamamladı ve takımın hücum hattındaki en önemli isim oldu;

  • Konuk ekibin beraberlik golü: 81. dakikada Kasımpaşa forması giyen Diabate skoru eşitleyerek (1:1) ev sahibini galibiyetten etti.

Puan durumu

Bu beraberliğin ardından takımların Süper Lig puan durumundaki yerleri şu şekilde oluştu:

  • Başakşehir: Puanını 4'e yükselterek ligde 7. sıraya yerleşti;

  • Kasımpaşa: 5 puanla 6. sırada yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar

  • Türkiye Süper Ligi. 3. Hafta

  • Başakşehir — Kasımpaşa 1:1

  • Goller: Shomurodov (18) — Diabate (81).

  • Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opoku, Kemen (Ergün, 64), Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev (Sari, 46), Bozok (Selke, 73).

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Başakşehir - Kasımpaşa: Shomurodov ve Fayzullayev ilk 11'de mi?Başakşehir - Kasımpaşa: Shomurodov ve Fayzullayev ilk 11'de mi?Dün, 23:18Real, Malaga'yı hezimete uğratarak La Liga'da tek başına liderliğe yükseldiReal, Malaga'yı hezimete uğratarak La Liga'da tek başına liderliğe yükseldiDün, 22:20EPL 2. Hafta: Sunderland Fulham'ı mağlup etti, Leeds ve Brentford yenişemediEPL 2. Hafta: Sunderland Fulham'ı mağlup etti, Leeds ve Brentford yenişemediDün, 21:09Navbahor, Jiyanov'un golüyle Nasaf'ı kupadan eledi!Navbahor, Jiyanov'un golüyle Nasaf'ı kupadan eledi!Dün, 21:05Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!Dün, 20:28La Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandıLa Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandıDün, 19:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)