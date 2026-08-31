Shomurodov'dan süper gol: Başakşehir ve Kasımpaşa dramatik bir beraberliğe imza attıi (video)
Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanan İstanbul derbisinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Çekişmeli ve mücadele dolu geçen karşılaşma 1:1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçta Özbek futbolseverlerin ana odağı, ilk 11'de sahaya çıkan Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev üzerindeydi.
18. dakikadaki gol ve lejyonerlerimizin performansı
Karşılaşma şu önemli olaylara sahne oldu:
Shomurodov'un golü: Maçın 18. dakikasında etkili bir oyun sergileyen Eldor Shomurodov, rakip fileleri havalandırarak Başakşehir'i öne geçirdi;
Fayzullayev'in oyundan alınması: Yetenekli kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ilk yarıda aktif bir performans sergiledi ancak devre arasında teknik heyetin kararıyla yerini Sari'ye bıraktı;
Shomurodov 90 dakika sahada: Eldor maçı tamamladı ve takımın hücum hattındaki en önemli isim oldu;
Konuk ekibin beraberlik golü: 81. dakikada Kasımpaşa forması giyen Diabate skoru eşitleyerek (1:1) ev sahibini galibiyetten etti.
Puan durumu
Bu beraberliğin ardından takımların Süper Lig puan durumundaki yerleri şu şekilde oluştu:
Başakşehir: Puanını 4'e yükselterek ligde 7. sıraya yerleşti;
Kasımpaşa: 5 puanla 6. sırada yer alıyor.
Maç raporu ve kadrolar
Türkiye Süper Ligi. 3. Hafta
Başakşehir — Kasımpaşa 1:1
Goller: Shomurodov (18) — Diabate (81).
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opoku, Kemen (Ergün, 64), Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev (Sari, 46), Bozok (Selke, 73).
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