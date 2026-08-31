İsveç'te 7 turist yürüyen merdivende beklenmedik bir durum yaşadı (video)
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İsveç'te 7 kadın turistin, yürüyen merdivenin yönünü karıştırıp ters yönde yukarı çıkmaya çalıştığı anları gösteren video sosyal medyada yayıldı.
Haberlere göre kadınlar, yaklaşık 10 dakika boyunca hareket halindeki yürüyen merdivene karşı yönde yürüyerek yukarı çıkmaya çalıştı.
Daha sonra yoldan geçen birinin onlara yardım ederek yukarı çıkaran doğru yürüyen merdiveni gösterdiği belirtiliyor.
Olay, sosyal medyada çeşitli şakalara ve yorumlara neden oldu.
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