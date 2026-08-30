Kadın, 11 aylık oğlunu babasına vermemek için öldürdü

ABD'de 36 yaşındaki Madelyn Veronica Daley'nin, çocuğunun babasına velayet hakkı verilmesini önlemek amacıyla 11 aylık oğlunu kaçırıp öldürdüğü belirtildi. Bu konuda Zakon.kz, The New York Post gazetesine dayandırarak haber verdi.

Edinilen bilgilere göre kadın, çocuğun babasına verilmesini öngören mahkeme kararından memnun değildi. Bu nedenle oğlunu Wyoming eyaletinden New Mexico eyaletine götürdü.

Kolluk kuvvetleri, Daley'i Silver City yakınlarındaki bir karavan parkında tespit etti. Polis, kadının karavanın içine girdiğini görünce bölgeyi kordon altına aldı ve içeri girmek için gerekli arama emrini bekledi.

Soruşturma sırasında kadın, yaptıklarından pişman olmadığını ifade etti. Çocuğunu babasından ve akrabalarından "koruduğunu" söyleyen kadın, babasının çocuğuna yeterince maddi ve manevi ilgi göstermediğini iddia etti.

Mahkeme sürecinde Daley suçunu kabul etti. Savcılar, kendisine en ağır ceza olan ömür boyu hapis cezası verilebileceğini belirtti.