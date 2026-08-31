Urozov Kazan'da 90 dakika sahada kaldı: Rubin, Dinamo'yu mağlup etti

Rusya Premier Ligi'nin 6. haftasında Kazan ekibi Rubin, sahasında Mahaçkale temsilcisi Dinamo'yu konuk etti. Ak Bars Arena'da oynanan çekişmeli mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik net ve iradeli galibiyetiyle sonuçlandı.

Özbek futbolseverler için önemli olan bir diğer husus ise, milli takımımızın genç ve güvenilir savunma oyuncusu Jahongir Urozov'un Rubin formasıyla maça ilk 11'de başlaması ve maçın son düdüğüne kadar 90 dakika boyunca sahada kalarak güven veren bir performans sergilemesiydi.

İkinci yarıdaki gol şovu ve son dakika draması

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci devresi büyük bir çekişmeye sahne oldu:

Perde açılıyor: 62. dakikada Rubin oyuncusu Rozikov, rakip fileleri havalandırarak Kazan ekibini öne geçirdi;

Penaltı ve denge: 73. dakikada Dinamo adına topun başına geçen Miro, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi;

Jukic ve Jocic'ten son söz: Baskısını artıran ev sahibi ekip, 87. dakikada Jukic'in golüyle tekrar öne geçti. Hakemin belirlediği 90+5. dakikada ise Jocic, rakip ağları üçüncü kez havalandırarak maçın sonucunu tayin etti.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu galibiyetin ardından RPL puan durumundaki tablo şu şekilde oluştu:

Rubin: Puanını 9'a yükselterek ligde 8. sıraya yerleşti;

Dinamo Mahaçkale: 10 puanla 7. sırada yer alıyor.

Maç raporu