Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dayanıklılık testinde kırıldı

·7·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dayanıklılık testinde kırıldı

Ünlü blog yazarı JerryRigEverything, bir dizi zorlu test kapsamında Samsung'un en yeni katlanabilir telefonlarını inceledi. ixbt.com'un haberine göre, bu süreçte Galaxy Z Fold8 modeli dayanıklılığını kanıtlarken, daha premium bir görünüme sahip olan Fold8 Ultra beklenmedik bir şekilde testi geçemedi. Bu durum, son yıllarda piyasaya sürülen Samsung katlanabilir cihazları arasında bir ilk olarak kaydedildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sürecinin en önemli kısmı, her zamanki gibi cihazı normal açılma yönünün tersine, yani geriye doğru bükmeye çalışmaktan oluşuyordu. Modern katlanabilir akıllı telefonların gelişmiş menteşe yapısı, genellikle bu tür hareketlere direnç gösterecek şekilde tasarlanmıştır. İlk denemede cihaz bu baskıyı başarıyla atlatsa da, ikinci deneme sırasında beklenmedik bir durum yaşandı.

Dayanıklılık testinde beklenmedik sonuç

Görünüşe göre kasa bükülmese de, akıllı telefonun iç ekranı bu mekanik baskıya dayanamadı. Sonuç olarak ekran tamamen kapandı ve çalışmaz hale geldi. Uzmanlara göre ekranın arızalanmasına tam olarak neyin sebep olduğunu söylemek zor, ancak cihazın daha önce kum ile test edilmiş olmasının da bunda bir etkisi olabilir.

Ayrıca test sırasında cihazın diğer yönlerine de odaklanıldı. Özellikle katlanabilir telefonların temel sorunlarından biri olmaya devam eden iç ekran koruması bu kez de göz ardı edilmedi. Bu tür cihazların çoğunda olduğu gibi, Fold8 Ultra'nın ana ekranı da özel bir plastik film ile kaplıdır ve çizilmesinin çok kolay olduğu bir kez daha doğrulandı.

Bu durum, teknoloji meraklıları ve uzmanlar arasında geniş çaplı tartışmalara yol açıyor. Çünkü üreticiler her yıl cihazlarının dayanıklılığını artırmaya çalışsalar da, ekstrem koşullardaki testler hala bazı zayıf noktaları ortaya çıkarıyor. Özellikle Ultra ön ekine sahip ve en yüksek fiyattan satılan bir amiral gemisi cihazdan böyle bir sonuç beklenmiyordu.

Samsung henüz bu test sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu tür testlerin, gelecekte katlanabilir ekran teknolojisini daha da geliştirmek ve dayanıklılıklarını artırmak adına önemli bir adım olduğu şüphesizdir. Kullanıcılar için ise bu tür pahalı cihazları kullanırken daha dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor.

SamsungGalaxy Z Fold8 UltraJerryRigEverythingAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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