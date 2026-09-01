Khamzat Chimaev oktagona dönüyor — 4 yıldıza meydan okudu

UFC orta sıklet eski şampiyonu ünlü dövüşçü Khamzat Chimaev, uzun bir aradan sonra oktagona dönmeye hazır olduğunu resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıkletin en iyi dört dövüşçüsüne doğrudan meydan okudu.

Chimaev, şampiyonluk kemerini geri almak ve klasmandaki yerini sağlamlaştırmak için her an dövüşmeye hazır olduğunu belirtti.

«Ne zaman hazır olursanız söyleyin»: Chimaev'in açık çağrısı

Khamzat Chimaev, sıkletin en seçkin isimlerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Rakipler listesi: «Hazırım. Ne zaman hazır olursanız bana haber verin: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!»;

Kemer için mücadele: Bu listede eski ve mevcut liderlerin yanı sıra orta sıkletin en tehlikeli adayları yer alıyor.

Strickland mağlubiyeti ve toplu kavga

Chimaev'in son aylardaki kariyeri bir dizi çarpıcı olayla geçti: