Khamzat Chimaev oktagona dönüyor — 4 yıldıza meydan okudu

·0·Spor
Khamzat Chimaev oktagona dönüyor — 4 yıldıza meydan okudu

UFC orta sıklet eski şampiyonu ünlü dövüşçü Khamzat Chimaev, uzun bir aradan sonra oktagona dönmeye hazır olduğunu resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıkletin en iyi dört dövüşçüsüne doğrudan meydan okudu.

Chimaev, şampiyonluk kemerini geri almak ve klasmandaki yerini sağlamlaştırmak için her an dövüşmeye hazır olduğunu belirtti.

«Ne zaman hazır olursanız söyleyin»: Chimaev'in açık çağrısı

Khamzat Chimaev, sıkletin en seçkin isimlerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

  • Rakipler listesi: «Hazırım. Ne zaman hazır olursanız bana haber verin: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!»;

  • Kemer için mücadele: Bu listede eski ve mevcut liderlerin yanı sıra orta sıkletin en tehlikeli adayları yer alıyor.

Strickland mağlubiyeti ve toplu kavga

Chimaev'in son aylardaki kariyeri bir dizi çarpıcı olayla geçti:

  • Kemerin kaybedilmesi: Bu yılın Mayıs ayında düzenlenen UFC 328 turnuvasında Chimaev, Amerikalı Sean Strickland'a karşı 5 rauntluk zorlu bir mücadele vermiş, ancak hakemlerin bölünmüş kararıyla (split decision) mağlup olarak şampiyonluk kemerini kaybetmişti;

  • Oktagon dışındaki ara: Bu mağlubiyetten sonra UFC bünyesinde henüz hiçbir resmi maça çıkmadı;

  • Dillon Danis ile kavga: Haziran ayında Chimaev, RAF grappling turnuvasında Amerikalı Dillon Danis ile mindere çıkmış ve maçın sonunda iki tarafın ekipleri arasında büyük bir arbede yaşanmıştı.

Khamzat ChimaevUFCMMAOrta SıkletDövüş Sporları
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir saatte 2,4 milyon beğeni: Messi'nin veda paylaşımı tüm interneti sarstı!Bir saatte 2,4 milyon beğeni: Messi'nin veda paylaşımı tüm interneti sarstı!Bugün, 08:03Enzo Fernández Manchester City'ye mi gidiyor? Alonso'dan önemli açıklamaEnzo Fernández Manchester City'ye mi gidiyor? Alonso'dan önemli açıklamaBugün, 08:01Umarali Rahmonaliyev'in formasını giydiği Sabail, Şampiyonlar Ligi'nde "ölüm grubu"na düştüUmarali Rahmonaliyev'in formasını giydiği Sabail, Şampiyonlar Ligi'nde "ölüm grubu"na düştüBugün, 07:57“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptıBugün, 07:53«Çok acı verici»: Messi'nin dünyayı ağlatan veda mektubu ortaya çıktı«Çok acı verici»: Messi'nin dünyayı ağlatan veda mektubu ortaya çıktıBugün, 07:18Ballon d'Or 2026 adayları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih ve detaylarBallon d'Or 2026 adayları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih ve detaylarBugün, 07:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)