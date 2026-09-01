Khamzat Chimaev oktagona dönüyor — 4 yıldıza meydan okudu
UFC orta sıklet eski şampiyonu ünlü dövüşçü Khamzat Chimaev, uzun bir aradan sonra oktagona dönmeye hazır olduğunu resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıkletin en iyi dört dövüşçüsüne doğrudan meydan okudu.
Chimaev, şampiyonluk kemerini geri almak ve klasmandaki yerini sağlamlaştırmak için her an dövüşmeye hazır olduğunu belirtti.
«Ne zaman hazır olursanız söyleyin»: Chimaev'in açık çağrısı
Khamzat Chimaev, sıkletin en seçkin isimlerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:
Rakipler listesi: «Hazırım. Ne zaman hazır olursanız bana haber verin: Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho!»;
Kemer için mücadele: Bu listede eski ve mevcut liderlerin yanı sıra orta sıkletin en tehlikeli adayları yer alıyor.
Strickland mağlubiyeti ve toplu kavga
Chimaev'in son aylardaki kariyeri bir dizi çarpıcı olayla geçti:
Kemerin kaybedilmesi: Bu yılın Mayıs ayında düzenlenen UFC 328 turnuvasında Chimaev, Amerikalı Sean Strickland'a karşı 5 rauntluk zorlu bir mücadele vermiş, ancak hakemlerin bölünmüş kararıyla (split decision) mağlup olarak şampiyonluk kemerini kaybetmişti;
Oktagon dışındaki ara: Bu mağlubiyetten sonra UFC bünyesinde henüz hiçbir resmi maça çıkmadı;
Dillon Danis ile kavga: Haziran ayında Chimaev, RAF grappling turnuvasında Amerikalı Dillon Danis ile mindere çıkmış ve maçın sonunda iki tarafın ekipleri arasında büyük bir arbede yaşanmıştı.
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