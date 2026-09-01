Önemli maç: Son şampiyon Arsenal, Birmingham'da 3 puanı kaptı
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasındaki merkez karşılaşma Birmingham şehrinde oynandı. Turnuvanın son şampiyonu Londra ekibi Arsenal, kıran kırana geçen mücadelede ev sahibi Aston Villa'yı 1:0 skorla mağlup ederek değerli 3 puanın sahibi oldu.
Mikel Arteta'nın öğrencileri, sezondaki üst üste ikinci galibiyetini kutlayarak puanını 6'ya çıkardı ve averaj farkıyla Manchester City'nin ardından 2. sıraya yerleşti. İki haftada da mağlup olan Aston Villa ise puansız olarak 19. sırada kaldı.
59. dakikadaki belirleyici vuruş ve maçın detayları
Maçın kaderini belirleyen önemli noktalar:
Bukayo Saka'nın ustalığı: Maçın 59. dakikasında Londra ekibinin hücum oyuncusu Bukayo Saka, rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren tek golü kaydetti;
Sağlam savunma: David Raya ve savunma hattı, ev sahibinin birçok tehlikeli atağını bertaraf ederek kalesini gole kapattı;
Gergin ve heyecanlı anlar: Maçın hakemi toplam 4 sarı kart gösterdi; özellikle mücadelenin son dakikalarında sahada tansiyon oldukça yükseldi.
Maç raporu ve kadrolar
Premier Lig | 2. Hafta
Aston Villa — Arsenal 0:1
31 Ağustos, Villa Park Stadyumu
Gol: Bukayo Saka (59);
Aston Villa: Suzuki, Cash (Wan-Bissaka, 78), Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Hemmings (Alisson, 71), McGinn, Barkley (Garnacho, 78), Buendia, Jackson (Abraham, 71);
Arsenal: Raya, White, Mosquera (Konsa, 79), Gabriel, Calafiori, Rice (Zubimendi, 85), Lewis-Skelly (Guimarães, 71), Saka, Ødegaard (Merino, 71), Solis (Eze, 46), Havertz;
Sarı kartlar: Solis (29), Alisson (80), McGinn (81), Maatsen (90+6).
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