Usta işi: Roma 4-0'lık galibiyetle Serie A'da liderliğe yükseldi
İtalya Ligi'nin 2. haftasında Roma, deplasmanda Lecce'ye konuk olduğu maçta adeta gol şov yaptı. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, rakip fileleri dört kez havalandırarak farklı bir 4-0 skorla galibiyete ulaştı.
İlk iki haftada ikide iki yapan 'Kurtlar', puanını 6'ya çıkararak puan durumunda zirveye yerleşti. Mağlup olan Lecce ise 3 puanla 13. sırada kaldı.
Donyell Malen'in durdurulamaz performansı
Maçın kaderini belirleyen önemli anlar ve gol detayları:
Malen'in devam eden resitali: Geçen hafta hat-trick yapan Hollandalı forvet Donyell Malen, bu maçta da başrolü üstlendi; 4 ve 23. dakikalarda rakip ağları sarsarak duble yaptı.
İlk yarıdaki öldürücü darbeler: 25. dakikada Matias Soule skoru 3-0'a getirirken, 65. dakikada oyuna sonradan giren Mora maçın skorunu belirledi.
Güven veren savunma: Roma kalecisi Mile Svilar ve savunma hattı, ev sahibine gol şansı tanımadı.
Maç raporu ve kadrolar
Serie A | 2. Hafta
Lecce — Roma 0-4
31 Ağustos, Via del Mare Stadyumu
Goller: Malen (4, 23), Soule (25), Mora (65);
Lecce kadrosu: Falcone, Siebert, Gaspar, Gabriel (Ndri, 46), Danilo, Coulibaly, Ngom (Ilic, 72), Gorter (Maleh, 46), Ndaba, Pierotti (Fatah, 72), Geubbels (Stulic, 54);
Roma kadrosu: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Lulli, Kone (Pisilli, 67), Cristante, Wesley (Molina, 60), Dybala (de Roon, 84), Soule (Mora, 60), Malen (Castro, 67);
Sarı kartlar: Malen (9), Ilic (90).
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