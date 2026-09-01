Real Madrid'de yeni taktik: Mourinho, Bellingham'ın gücünü nasıl artırdığını açıkladı

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanya'nın prestijli AS gazetesine verdiği röportajda, takımın liderlerinden Jude Bellingham'ın oyunu, taktiksel görevlerindeki değişiklikler ve futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or adaylığı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Portekizli uzman, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sahadaki rolünü tamamen yeniden yapılandırdığını ve potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi için ona yeni bir özgürlük tanıdığını belirtti.

«Artık kanat beki gibi koşmuyor»: Mourinho'nun taktiksel kararı

José Mourinho, İngiliz yıldızla olan kişisel anlaşması ve karakteri hakkında şu ifadeleri kullandı:

Yüksek talepkarlık: «Hem kendine hem de başkalarına karşı son derece talepkar. Bu özellik benim çok hoşuma gidiyor»;

Taktiksel hatayı düzeltmek: «Onunla özel olarak anlaştım: Savunma yaparken onu ikinci bir sol bek gibi geriye koşarken görmek istemiyorum. Çünkü eskiden bu durum sık yaşanıyordu. Benfica ile bu zafiyeti aktif olarak kullanmıştık»;

Yeni yapı ve konfor: «Şu anda takımı tamamen farklı bir şekilde yapılandırdık. Artık sahada tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor ve kendini çok özgür ve rahat hissediyor».

Ballon d'Or ve orta saha hakimiyeti

Real Madrid hocası, Jude Bellingham'ın dünyanın en iyi futbolcusu olmaya layık olduğunu özellikle vurguladı: