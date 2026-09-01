«Çok acı verici»: Messi'nin dünyayı ağlatan veda mektubu ortaya çıktı
Dünya futbolunun yaşayan efsanesi, 39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki 20 yıllık parlak kariyerini noktaladıktan sonra taraftarlarına ve takım arkadaşlarına ithafen açık bir mektup yayımladı.
«Albiceleste» formasıyla her şeyi kazanan kaptan, mesajında bu kararı aslında ne zaman aldığını ve ardında yatan derin kişisel nedenleri açıkça ifade etti.
«Artık verecek bir şeyim kalmadı»: Messi'nin açık mektubu
Lionel Messi veda mektubunda şu duygusal sözlere yer verdi:
Zor bir karar ve doğru zaman: «Finalden sonra geçen süre ve uzun tartışmaların ardından milli takım kariyerimi noktalıyorum. Bu karar benim için çok ağır oldu, kalbim hala acıyor. Ancak biliyorum ki, tam şu an en doğru zaman»;
20 yıllık sadakat ve gençlerin sırası: «Her zaman tüm gücümü verdim; sadece tüm kupaları kazandığımız yıllarda değil, öncesinde de varımı yoğumu ortaya koydum. Artık verecek bir şeyim kalmadı. Arkamdan gelen genç ve yetenekli futbolcular milli takımda oynamayı hak ediyor»;
Taraftarlara teşekkür: «20 yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. Bunu çok özleyeceğim. Artık ben de tribündeki sıradan bir taraftara dönüşüyorum; sizinle birlikte sevinecek, sizinle birlikte acı çekeceğim. Gidiyorum ama sizlere birkaç masalsı an hediye edebildiğim için mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun ki Arjantinliyim. Haydi Arjantin!»
Mektubun sonundaki acı verici not ve babasının vefatı
Lionel Messi mektubunun sonuna çok ağır bir kişisel not ekledi:
Finalden sonraki günler: «Bu sözleri 21 Temmuz'da, Dünya Kupası finalinden iki gün sonra yazmıştım. Bugün ise babamla ilgili yaşananlardan sonra, bu kararımdan her zamankinden daha eminim»;
Jorge Messi'nin ölümü: Lionel'in babası, ömür boyu menajeri ve destekçisi olan Jorge Messi, 8 Ağustos'ta uzun süren ağır bir hastalık sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti;
Dünya Kupası'ndaki gözyaşlarının sırrı: Jorge Messi'nin sağlığı 2026 Dünya Kupası sırasında zaten ciddi şekilde kötüleşmişti. Bu nedenle Leo, turnuvada Cezayir'e karşı atılan golden sonra sahada gözyaşlarına hakim olamamıştı.
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