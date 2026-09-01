«Çok acı verici»: Messi'nin dünyayı ağlatan veda mektubu ortaya çıktı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi, 39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki 20 yıllık parlak kariyerini noktaladıktan sonra taraftarlarına ve takım arkadaşlarına ithafen açık bir mektup yayımladı.

«Albiceleste» formasıyla her şeyi kazanan kaptan, mesajında bu kararı aslında ne zaman aldığını ve ardında yatan derin kişisel nedenleri açıkça ifade etti.

Lionel Messi veda mektubunda şu duygusal sözlere yer verdi:

Zor bir karar ve doğru zaman: «Finalden sonra geçen süre ve uzun tartışmaların ardından milli takım kariyerimi noktalıyorum. Bu karar benim için çok ağır oldu, kalbim hala acıyor. Ancak biliyorum ki, tam şu an en doğru zaman»;

20 yıllık sadakat ve gençlerin sırası: «Her zaman tüm gücümü verdim; sadece tüm kupaları kazandığımız yıllarda değil, öncesinde de varımı yoğumu ortaya koydum. Artık verecek bir şeyim kalmadı. Arkamdan gelen genç ve yetenekli futbolcular milli takımda oynamayı hak ediyor»;