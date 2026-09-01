Ayak öpen dini lider: Hindistan'daki video sosyal medyayı sarstı (video)

·2·Dünya
Ayak öpen dini lider: Hindistan'daki video sosyal medyayı sarstı (video)

Hindistan'da dini liderlerin etrafındaki bir başka sıra dışı durum, sosyal medyada sert tartışmalara yol açtı. Yerel bir dini hareketin lideri olan Sant Rampal Ji Maharaj, "takipçileriyle" buluşmak için özel camla çevrili ve klima sistemiyle donatılmış hareketli bir kapsül-araç kullanıyor.

Yayılan video görüntülerinde, dini liderin rahat bir koltukta, tamamen soğutulan şeffaf bir odanın içinde oturduğu, insanların ise ayaklarına dokunmak ve saygı göstermek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

Kapsül içindeki "tören" nasıl gerçekleşiyor?

Video ve fotoğraflardan görülebileceği üzere, süreç belirli teknik kolaylıklar temelinde organize edilmiş:

  • Özel şeffaf yapı: Dini lider; tozdan ve sıcaktan korunan, modern aydınlatma lambaları ve klima ile donatılmış camlı özel bir kabin içinde, yumuşak bir koltukta oturuyor;

  • Ayaklar için özel alan: Kabinin alt kısmında açık bırakılan veya dışarı çıkarılan ayak kısmına, dışarıdaki hayranlar tek tek yaklaşıp saygı gösteriyor, elleriyle dokunuyor ve ayaklarını öpüyor;

  • Kalabalığın sırası: Büyük bir hangarda veya açık bir pavyonda toplanan yüzlerce erkek ve küçük çocuk, camın arkasındaki liderin ayağına dokunabilmek için uzun bir kuyruk oluşturmuş.

Sosyal medyadaki tepkiler

Bu videonun yayılmasıyla birlikte, ağ kullanıcıları ve kamuoyu aktivistleri tarafından farklı tepkilerle karşılandı:

  • Eleştiri ve hayret: Birçoğu bu durumu insan onuru, dini saflık ve teknolojik konforun tuhaf bir birleşimi olarak sert bir şekilde eleştirdi;

  • Hijyen ve güvenlik tartışması: Bazı yorumcular bunu sıcak iklim koşullarında liderin kendisini kalabalıktan ve hava sıcaklığından koruma yöntemi olarak değerlendirirken, diğerleri bu durumu açıkça kişilik kültünün modern bir tezahürü olarak nitelendiriyor.

HindistanDini LiderSant Rampal Ji MaharajSosyal MedyaTartışma
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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