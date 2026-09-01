Ballon d'Or 2026 adayları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih ve detaylar
Uluslararası futbol camiasının merakla beklediği Ballon d'Or 2026 ödülüne aday gösterilenlerin listesi resmen 8 Eylül'de açıklanacak. France Football tarafından düzenlenen 70. yıl dönümü ödül törenine ilişkin tüm önemli detaylar paylaşıldı.
Tarihte ilk kez ödül töreni Paris dışında — Londra'da düzenlenecek. Kazananların açıklanacağı görkemli gece 26 Ekim tarihine planlandı.
Ödül kategorileri ve aday sayısı
Ballon d'Or 2026 kapsamında erkekler ve kadınlarda toplam 6 ana kategoride dünyanın en iyi futbolcuları ödüllendirilecek:
Ballon d'Or (Yılın En İyi Futbolcusu):
Erkekler — 30 futbolcu;
Kadınlar — 30 futbolcu.
Yılın En İyi Genç Yeteneği (Kopa Trophy):
Erkekler — 10 futbolcu;
Kadınlar — 5 futbolcu.
Yılın En İyi Kalecisi (Yashin Trophy):
Erkekler — 10 kaleci;
Kadınlar — 5 kaleci.
Yılın En İyi Teknik Direktörü:
Erkek takımları — 5 teknik direktör;
Kadın takımları — 5 teknik direktör.
Yılın En İyi Forveti (Gerd Müller Trophy):
Erkekler — 10 forvet;
Kadınlar — 5 forvet.
Yılın Kulübü:
Erkek kulüpleri — 5 takım;
Kadın kulüpleri — 5 takım.
Tarihi 70. törenin ana gündem maddeleri
2026 ödül gecesinin, kendine has özellikleriyle futbol tarihine geçmesi bekleniyor:
Londra'daki ilk sunum: Ballon d'Or tarihinde ilk kez Birleşik Krallık başkentinde verilecek, bu da etkinliğin küresel ölçeğini daha da genişletecek;
Yeni kahramanlar dönemi: 2026 Dünya Kupası ve kulüp düzeyindeki büyük turnuvaların sonuçlarıyla birlikte dünya futbolunda yeni liderlerin sahneye çıkması bekleniyor.
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