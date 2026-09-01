Ballon d'Or 2026 adayları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih ve detaylar

·2·Spor
Ballon d'Or 2026 adayları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih ve detaylar

Uluslararası futbol camiasının merakla beklediği Ballon d'Or 2026 ödülüne aday gösterilenlerin listesi resmen 8 Eylül'de açıklanacak. France Football tarafından düzenlenen 70. yıl dönümü ödül törenine ilişkin tüm önemli detaylar paylaşıldı.

Tarihte ilk kez ödül töreni Paris dışında — Londra'da düzenlenecek. Kazananların açıklanacağı görkemli gece 26 Ekim tarihine planlandı.

Ödül kategorileri ve aday sayısı

Ballon d'Or 2026 kapsamında erkekler ve kadınlarda toplam 6 ana kategoride dünyanın en iyi futbolcuları ödüllendirilecek:

  • Ballon d'Or (Yılın En İyi Futbolcusu):

    • Erkekler — 30 futbolcu;

    • Kadınlar — 30 futbolcu.

  • Yılın En İyi Genç Yeteneği (Kopa Trophy):

    • Erkekler — 10 futbolcu;

    • Kadınlar — 5 futbolcu.

  • Yılın En İyi Kalecisi (Yashin Trophy):

    • Erkekler — 10 kaleci;

    • Kadınlar — 5 kaleci.

  • Yılın En İyi Teknik Direktörü:

    • Erkek takımları — 5 teknik direktör;

    • Kadın takımları — 5 teknik direktör.

  • Yılın En İyi Forveti (Gerd Müller Trophy):

    • Erkekler — 10 forvet;

    • Kadınlar — 5 forvet.

  • Yılın Kulübü:

    • Erkek kulüpleri — 5 takım;

    • Kadın kulüpleri — 5 takım.

Tarihi 70. törenin ana gündem maddeleri

2026 ödül gecesinin, kendine has özellikleriyle futbol tarihine geçmesi bekleniyor:

  • Londra'daki ilk sunum: Ballon d'Or tarihinde ilk kez Birleşik Krallık başkentinde verilecek, bu da etkinliğin küresel ölçeğini daha da genişletecek;

  • Yeni kahramanlar dönemi: 2026 Dünya Kupası ve kulüp düzeyindeki büyük turnuvaların sonuçlarıyla birlikte dünya futbolunda yeni liderlerin sahneye çıkması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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