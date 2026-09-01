Bir saatte 2,4 milyon beğeni: Messi'nin veda paylaşımı tüm interneti sarstı!
Arjantin milli takım kaptanı, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerini noktaladığına dair resmi açıklaması küresel ağda benzeri görülmemiş bir yankı uyandırdı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Instagram'daki veda paylaşımı yayınlandıktan sonra sadece bir saat içinde 2,4 milyondan fazla beğeni alarak rekor kırdı.
Efsanevi forvetin bu mektubu aslında 2026 Dünya Kupası finalinden sonra — 21 Temmuz günü yazdığı, ancak kamuoyuyla paylaşmak için bugünü beklediği öğrenildi.
Albiceleste formasıyla mutlak rekorlar
Messi, Arjantin milli takımı tarihinde ulaşılamaz istatistiklere imza atarak tarihe geçti:
207 maç ve 125 gol: Lionel, milli takım tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olarak mutlak rekorun sahibidir;
6 Dünya Kupası: Efsanevi futbolcu kariyeri boyunca rekor düzeyde 6 Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) forma giydi;
Uluslararası başarılar koleksiyonu:
Dünya Şampiyonu: 2022 (Katar);
Dünya Kupası ikinciliği: 2014 ve 2026 yılları;
Copa América şampiyonluğu: 2021 ve 2024 yılları;
Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu: 2008 (Pekin).
Kulüp düzeyinde parlak kariyer
39 yaşındaki yıldızın kulüp kariyerindeki görkemli yolculuğu da devam ediyor:
Barcelona ile zirveler: Katalan ekibiyle 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er kez UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı;
PSG ve Inter Miamidönemi: Fransa'nın PSG kulübündeki başarılı yılların ardından, 2023'ten bu yana Kuzey Amerika MLS liginde Inter Miami'nin formasını giyiyor ve kulüp kariyerine devam ediyor;
Ballon d'Or rekoru: Futbol tarihinde 8 kez Ballon d'Or kazanan tek oyuncu olarak dünya rekorunu elinde tutuyor.
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