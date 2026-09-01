Bir saatte 2,4 milyon beğeni: Messi'nin veda paylaşımı tüm interneti sarstı!

Arjantin milli takım kaptanı, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerini noktaladığına dair resmi açıklaması küresel ağda benzeri görülmemiş bir yankı uyandırdı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın Instagram'daki veda paylaşımı yayınlandıktan sonra sadece bir saat içinde 2,4 milyondan fazla beğeni alarak rekor kırdı.

Efsanevi forvetin bu mektubu aslında 2026 Dünya Kupası finalinden sonra — 21 Temmuz günü yazdığı, ancak kamuoyuyla paylaşmak için bugünü beklediği öğrenildi.

Albiceleste formasıyla mutlak rekorlar

Messi, Arjantin milli takımı tarihinde ulaşılamaz istatistiklere imza atarak tarihe geçti:

207 maç ve 125 gol: Lionel, milli takım tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olarak mutlak rekorun sahibidir;

6 Dünya Kupası: Efsanevi futbolcu kariyeri boyunca rekor düzeyde 6 Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) forma giydi;

Uluslararası başarılar koleksiyonu: Dünya Şampiyonu: 2022 (Katar); Dünya Kupası ikinciliği: 2014 ve 2026 yılları; Copa América şampiyonluğu: 2021 ve 2024 yılları; Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu: 2008 (Pekin).



Kulüp düzeyinde parlak kariyer

39 yaşındaki yıldızın kulüp kariyerindeki görkemli yolculuğu da devam ediyor: