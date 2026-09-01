Enzo Fernández Manchester City'ye mi gidiyor? Alonso'dan önemli açıklama

·0·Spor
Enzo Fernández Manchester City'ye mi gidiyor? Alonso'dan önemli açıklama

Yaz transfer döneminin son saatlerinde İngiliz futbolunda eşi benzeri görülmemiş büyük bir anlaşma gerçekleşebilir. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arjantin milli takımı orta sahası Enzo Fernández ve hücum kanadı Pedro Neto'nun transfer döneminin sonuna kadar takımdan ayrılabileceğini resmen kabul etti.

Edinilen bilgilere göre, Enzo Fernández, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester Cityile kişisel şartlarda tamamen anlaşmaya vardı.

130 milyon sterlinlik tarihi rekor ve City ile anlaşma

Transfer piyasasını sarsan müzakerelerin detayları:

  • Britanya rekorunun eşiğinde: Chelsea, Arjantinli yıldızın transferi için nakit 130 milyon sterlin (152 milyon avro) talep ediyor. Eğer anlaşma bu fiyattan gerçekleşirse, bu Birleşik Krallık futbol tarihinin en pahalı transferi olarak rekor kıracak;

  • Kadro dışı bırakılma nedeni: Enzo, Premier League 2. hafta kapsamındaki Brighton maçı (4-3) ve Lig Kupası'ndaki Luton karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Teknik heyet, oyuncunun aklının transferde olması nedeniyle onu kadroya dahil etmedi;

  • Yedek oyuncu meselesi çözüldü: Londra kulübü, Monaco orta sahası Lamine Camara'nın transferi konusunda tam anlaşmaya vardı, bu da Enzo'nun Manchester Cityyolculuğu için yeşil ışık yakıldığının bir göstergesi.

«Salı gününe kadar her şey değişebilir»: Xabi Alonso'nun itirafı

Londra ekibinin hocası, basın toplantısında durumla ilgili açık bir beyanatta bulundu:

  • Enzo Fernández hakkında: «Biz her zaman kulübün çıkarlarını ön planda tutarız. Bu yüzden Fernández'i son iki maçın kadrosuna almadık. Salı akşamına kadar transfer piyasasında çok şey değişebilir. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız»;

  • Pedro Neto'nun kaderi: «Brighton'a karşı kanat bek olarak oynayıp gol atan Portekizli oyuncu hakkında Alonso şunları söyledi: «Futbolda hiçbir şeye yüzde 100 garanti verilemez. Pedro bizim için çok önemli, ikili mücadelelerde eşsiz ve hücumda her zaman tehlikeli, ancak piyasada her şey olabilir».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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