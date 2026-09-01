Enzo Fernández Manchester City'ye mi gidiyor? Alonso'dan önemli açıklama

Enzo Fernández hakkında: «Biz her zaman kulübün çıkarlarını ön planda tutarız. Bu yüzden Fernández'i son iki maçın kadrosuna almadık. Salı akşamına kadar transfer piyasasında çok şey değişebilir. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız»;

Pedro Neto'nun kaderi: «Brighton'a karşı kanat bek olarak oynayıp gol atan Portekizli oyuncu hakkında Alonso şunları söyledi: «Futbolda hiçbir şeye yüzde 100 garanti verilemez. Pedro bizim için çok önemli, ikili mücadelelerde eşsiz ve hücumda her zaman tehlikeli, ancak piyasada her şey olabilir».