Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktaladı

Arjantin milli takım kaptanı ve dünya futbolunun efsanevi ismi Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından uluslararası kariyerini resmen sonlandırdı. 39 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabında İspanyolca yazılmış bir not defteri sayfası görünümünde duygusal bir veda mesajı paylaştı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Lionel Messi milli takım kariyeri boyunca altı Dünya Kupası'nda sahaya çıkarak, ülke tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu unvanını korudu. La Albiceleste formasıyla toplam 207 maçta 125 gol kaydetti.

Veda kararının arkasındaki nedenler

Futbolcu, veda açıklamasını ilk olarak 2026 Dünya Kupası finalinden iki gün sonra, 21 Temmuz'da kaleme aldığını belirtti. Ancak babası Jorge Messi'nin 8 Ağustos'ta Rosario'da 68 yaşında hayatını kaybetmesi, oyuncunun bu kararında daha kararlı durmasına neden oldu.

«Bu satırları 21 Temmuz'da yazmıştım. Bugün, babamla yaşanan olaydan sonra bu kararımdan her zamankinden daha eminim» diye yazdı Lionel Messi Instagram hesabında. İfadelerine göre, bu kararı almak çok zordu ancak vaktinin geldiği anlaşıldı.

Efsanevi dönemin sonu

Messi, Arjantin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası finaline kadar yükselmiş ve İspanya'ya karşı sahaya çıkmıştı. Finalde mağlubiyet yaşanmış olsa da, dünya arenasında silinmez bir iz bıraktı ve Güney Amerika futbolunun en çok gol atan erkek oyuncusu olarak kariyerini noktaladı.

Hatırlatmak gerekirse, Lionel Messi daha önce 2016 yılında da üst üste üç büyük final mağlubiyetinin ardından milli takımı bıraktığını açıklamış, ancak kısa süre sonra bu kararından dönerek takıma geri dönmüştü.

«Bu forma için her zaman her şeyimi verdim, sahada sonuna kadar savaştım. Takım arkadaşlarımla birlikte bir zamanlar sadece rüyamızda gördüğümüz anları halkımıza yaşattığımız için gurur duyuyorum» diye ekledi futbolcu mesajında.

«Men bu libos uchun har doim borimni berdim, maydonda oxirigacha kurashdim. Jamoadoshlarim bilan birga bir paytlar faqat tushimizda ko'rgan lahzalarni xalqimizga taqdim etganimizdan faxrlanaman», — deya qo'shimcha qildi futbolchi o'z murojaatida.