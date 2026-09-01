Nepal'de 6 yaşındaki kız çocuğu 3 gün sonra enkaz altından sağ çıkarıldı

Nepal'in Rasuwa bölgesinde yıkıcı sellerden yaklaşık üç gün sonra, 6 yaşındaki bir kız çocuğu çamur ve enkaz yığınları arasından sağ olarak kurtarıldı. NDTV'nin haberine göre olay gerçekleşti.

Olay Timure köyünde meydana geldi. Bhote-Koshi nehrinin taşması sonucu bölgeyi su, çamur ve çeşitli atıklar bastı. Kurtarma çalışmaları sırasında güvenlik güçleri enkaz altından gelen bir çocuk sesi duydu. Bunun üzerine hemen kazı çalışmalarına başlayan ekipler, küçük kızı sağ olarak çıkardı.

İlk müdahalesi Timure'deki bir sağlık merkezinde yapılan çocuk, durumu nedeniyle daha sonra Katmandu'ya sevk edilerek uzman bir hastanede tedavi altına alındı.

Küçük kızın sağ kurtarılması, felaket niteliğindeki sellerin ardından yürütülen arama çalışmalarında umut verici bir gelişme oldu. Buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar her iki ülke sınırında büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.