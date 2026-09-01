Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladı

·5·Spor
Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladı

Arjantin milli takım kaptanı ve dünya futbolunun efsanevi ismi Lionel Messi, 39 yaşında uluslararası kariyerine resmen son verdi. Goal.com'un haberine göre, bu karar Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından alındı ve ülke spor tarihindeki bir dönemin kapandığını simgeliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Forvet oyuncusu kararını Pazartesi günü Instagram hesabı üzerinden duyurdu. İspanyolca el yazısıyla yazılmış bir not defteri sayfasının fotoğrafını paylaşarak, yirmi yıla yayılan zengin ve şanlı milli takım kariyerini noktaladığını belirtti. Bu karar dünya futbol kamuoyu tarafından bekleniyor olsa da büyük bir duygusallığa yol açtı.

Efsanevi kariyer istatistikleri ve rekorlar

Lionel Messi, ülkesinin temel rekorlarını kırarak uluslararası sahneden ayrılıyor. Arjantin milli takımı formasıyla 207 maça çıkan yıldız oyuncu, 125 gol kaydetmeyi başardı. Bu istatistikler onu Güney Amerika futbol tarihinin en golcü oyuncusu yapıyor.

Üç on yıla yayılan uluslararası kariyeri boyunca forvet oyuncusu altı Dünya Kupası'nda mücadele etti. En önemlisi, 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvada Arjantin'e 36 yıllık aradan sonra üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca 2021 ve 2024 yıllarında Copa América kupasını havaya kaldırdı.

Antonela Roccuzzo'nun duygusal mesajı

Ünlü futbolcunun eşi Antonela Roccuzzo, sosyal medya hesabı üzerinden onun uluslararası kariyerine adanmış duygusal bir mesaj paylaştı. Messi'nin zorlu yolculuğunu ve gösterdiği azmi övgüyle değerlendirdi.

"İşlerin yolunda gitmediği zamanlarda bile durmadan, her zaman tekrar denediğini gördüm," diye yazdı Antonela Roccuzzo. "Yıllar sonra hayallerinin gerçekleştiğini ve hayatımızın en mutlu günlerini görme şansına eriştim. Sen bu hikayeyi ve daha fazlasını hak ettin. Seni sonsuza dek seviyoruz."

Messi'nin uluslararası kariyerinin sona ermesi sadece Arjantin için değil, tüm dünya futbolu için büyük bir dönüm noktası oldu. Bıraktığı miras ve elde ettiği başarıların gelecek nesiller için bir örnek teşkil edeceği şüphesizdir.

Lionel MessiArjantinDünya KupasıAntonela RoccuzzoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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