Enzo Fernández'den Lionel Messi'ye duygusal veda mesajı

Chelsea orta sahası Enzo Fernández, idolü Lionel Messi'nin Arjantin milli takım kariyerini noktalaması üzerine derin ve duygusal anılarını paylaştı. Goal.com'un haberine göre, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, 39 yaşında uluslararası arenadan emekli olmaya karar verdi ve bu adım futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Goal.com'un haberine göre.

Efsanevi forvet, Arjantin formasıyla geçirdiği parlak kariyerini, İspanya'ya karşı oynanan 2026 Dünya Kupası finalinin ardından noktaladı. Ülke tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olarak milli takıma veda eden Lionel Messi'nin bu kararında, babası Jorge'nin Ağustos ayındaki trajik vefatının da etkili olduğu belirtiliyor.

Bunun üzerine, Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Enzo Fernández, Instagram hesabından milli takım kaptanına saygı duruşunda bulundu. Çocukluğunda sadece bir taraftar olduğu günlerden, Messi ile birlikte dünya şampiyonu olduğu ana kadar uzanan uzun yolculuğunu hatırladı.

Çocukluk hayalleri ve unutulmaz anlar

Fernández, gençliğinde Messi'nin 2016'daki kısa süreli emeklilik kararından duyduğu üzüntüyü gizlemedi. O dönemde genç oyuncu, kendisi ile idolü arasındaki yaş farkını sürekli hesapladığını anımsattı.

“Sadece küçük bir çocuktum ve senin yaşınla benim yaşım arasındaki farkı hesaplardım: Bir gün seninle birlikte oynayabilir miyim diye düşünürdüm”, diye yazdı Fernández mesajında. Bu hayalin Katar'da gerçekleştiğini, sadece birlikte oynamakla kalmayıp aynı zamanda dünya şampiyonu olduklarını vurguladı.

Kaptanın insani özellikleri

Arjantinli orta saha oyuncusu, sadece sportif başarıları değil, Messi'nin insani yönlerini de özellikle takdir etti. Fernández'e göre, yıldız oyuncu milli takıma ilk kez katılan genç bir oyuncuyu çok sıcak karşıladı, tavsiyeleri ve samimi yaklaşımıyla her zaman destek oldu.

“Bana her zaman sıcak bir söz, bir tavsiye ya da bir kucaklama verdin. Bunu asla unutmayacağım”, diyerek sözlerini noktaladı Enzo Fernández.