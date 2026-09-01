Tavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü haline geldi

·4·Dünya
Tavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü haline geldi

Tavuk eti dünyada en popüler et türü haline geldi. Son yıllarda artan talep, üretim hacmini de keskin bir şekilde yükseltti. Bu durum Financial Times tarafından bildirildi.

Yayına göre, 2006-2023 yılları arasında dünyada tavuk üretimi önemli ölçüde arttı. 2006 yılında dünyada yaklaşık 48,3 milyar tavuk bulunurken, 2023 yılına gelindiğinde bu rakam 76,2 milyar adede ulaştı.

Tavuk etine olan talep özellikle Asya-Pasifik bölgesi, Amerika ve Avrupa'da yüksektir. Tavuğun nispeten ucuz olması, hızlı yetiştirilmesi ve çeşitli yemeklere uygunluğu popülerleşmesine katkı sağlamaktadır. FAO verilerine göre tavuk, dünyadaki en önemli kanatlı türüdür ve kanatlı eti üretiminin ana kısmını oluşturur.

Tavuk etinin bir diğer avantajı da farklı kısımlarının ayrı pazarlara yönlendirilebilmesidir. Örneğin, Batı ülkelerinde tüketiciler arasında pek popüler olmayan tavuk ayakları, Çin'de yüksek talep gören ürünlerden biridir.

Uzmanlar nüfus artışı, satın alma gücünün yükselmesi ve şehirleşme sürecinin kanatlı ürünlerine olan talebi gelecekte de artırabileceğini belirtiyor. FAO da nüfus artışı, gelir artışı ve kentleşmenin kanatlı sektörünün gelişimini tetiklediğini vurguluyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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