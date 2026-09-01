José Mourinho, Lionel Messi'nin milli takım kariyerini övdü

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, uluslararası kariyerini noktaladığını resmen açıkladı ve bu tüm futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 39 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabı üzerinden milli takımdaki tarihi dönemini sonlandırdığını duyurdu. Bu kararı milyonlarca taraftar için beklenmedik olsa da, her büyük hikayenin bir sonu olduğu için doğal bir adım olarak karşılandı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, ünlü teknik direktör José Mourinho, Arjantinli futbol efsanesinin bu kararına samimi bir yanıt vererek özel bir yorum bıraktı. Kariyeri boyunca Lionel Messi ile birçok kez rakip olan Portekizli uzman, oyuncunun zengin mirasını yüksek bir şekilde değerlendirdi. Sosyal medya hesabında futbolcu için sıcak sözler paylaştı.

Tarihi miras ve Mourinho'nun takdiri

Chelsea ve Real Madrid kulüplerini çalıştırdığı dönemlerde Lionel Messi'ye karşı birçok taktiksel savaş veren José Mourinho, tecrübeli forvetin elde ettiği başarıları özel olarak vurguladı. Mourinho, Instagram yorumunda şunları yazdı: "Muhteşem ve unutulmaz uluslararası kariyerin kutlu olsun. Gelecek Copa América ve bir sonraki Dünya Kupası eskisi gibi olmayacak."

Gerçekten de 2022 Dünya Kupası galibi, Arjantin milli takımı formasıyla çıktığı 207 maçta 125 gol atarak milli takımın rekorunu elinde tutuyordu. 2005'ten beri süren bu uzun ve şanlı dönem, dünya futbol tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Forvet, milli takımdan ayrılma kararının çok zor olduğunu ancak zamanının geldiğini ve gençlere yol açılması gerektiğini belirtti.

Yeni nesil ve kulüp geleceği

Lionel Messi, veda açıklamasında zamanın hızla geçtiğini ve her şeyin bir vakti olduğunu vurguladı. Forvet açıklamasında, "Milli takımda oynamayı istedim, gelecekte de seveceğim ve bu benim için bir onur. Tüm gücümü verdim, verecek başka bir şeyim kalmadı. Ayrıca arkamdan gelen çok yetenekli genç oyuncular var ve onlar da fırsat bulmalılar" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu artık tüm dikkatini ABD'nin Inter Miami kulübündeki kariyerine verecek. MLS temsilcisiyle 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Kuzey Amerika'da parlak oyununu sürdürecek. Böylece Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, efsanevi kaptanı olmadan yeni bir aşamaya geçiyor ve gelecek büyük turnuvalara hazırlanmaya devam ediyor.

Endilikda tajribali futbolchi bor eʼtiborini AQShning Inter Mayami klubidagi faoliyatiga qaratadi. MLS vakili bilan 2028-yilning oxirigacha amal qiladigan shartnomaga ega boʻlgan futbolchi Shimoliy Amerikada oʻzining yorqin oʻyinlarini davom ettiradi. Shu tariqa, Lionel Skaloni boshchiligidagi Argentina terma jamoasi oʻzining afsonaviy sardorisiz yangi bosqichga qadam qoʻymoqda va kelgusi yirik turnirlarga tayyorgarlik koʻrishda davom etmoqda.