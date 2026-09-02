Dani Ceballos Real Madrid'den ayrıldı ve eski kulübüne döndü!

Real Madrid ile Avrupa ve İspanya futbolunda kazanılabilecek tüm kupaları kazanan Dani Ceballos, kariyerinde önemli ve sembolik bir adım attı. 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, 'Kralın Kulübü' ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde, yetiştiği kulüp olan Sevilla'nın Real Betis takımına resmen geri döndü.

Ceballos, Endülüs ekibiyle 2029 yazına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Betis'e Dönüş: Çocukluk Hayali ve Yeni Bir Dönem

Oyuncunun Betis'teki geçmişi ve yeni anlaşmanın detayları:

Eski Yuva: Ceballos, 2014-2017 yılları arasında Betis'in A takımında forma giymiş, kulübüyle birlikte Segunda şampiyonluğu yaşayarak La Liga'ya yükselmişti;

Serbest Oyuncu Statüsü: 30 yaşındaki oyun kurucu, Sevilla ekibine bedelsiz (bonservis ücreti olmadan) katıldı ve kulübün önümüzdeki üç yıl boyunca merkez figürü olması bekleniyor.

Real'de 16 Kupa: Dani nasıl bir miras bıraktı?

2017'den 2026'ya kadar Real Madrid forması giyen Ceballos, toplam 215 resmi maçta sahaya çıktı ve hanesine 16 kupa yazdırdı:

3 kez — UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu;

3 kez — FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu;

2 kez — UEFA Süper Kupa sahibi;

2 kez — İspanya La Liga şampiyonu;

1 kez — İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) sahibi;

3 kez — İspanya Süper Kupa şampiyonu;

1 kez — FIFA Kıtalararası Kupa sahibi.

Ayrıca, kiralık olarak forma giydiği İngiliz kulübü Arsenal'de FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşamıştır.

Milli Takım Kariyeri

İspanya A Milli Takımı ve alt yaş kategorilerindeki istatistikleri: