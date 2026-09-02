AnTuTu Ağustos ayının en güçlü alt amiral gemisi akıllı telefonlar listesini yayınladı

Popüler AnTuTu benchmark platformu, 2026 Ağustos ayı sonuçlarına göre en yüksek performansa sahip Android tabanlı alt amiral gemisi akıllı telefonların yeni listesini sundu. Bu liste, mobil teknoloji pazarındaki mevcut trendleri ve işlemciler arasındaki rekabeti net bir şekilde göstermesi açısından önem taşıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com verilerine göre, geçtiğimiz ayın sonuçlarına göre birinciliği Honor 600 Pro modeli elde etti. Çin pazarı için tasarlanan bu versiyon, 2.187.704 gibi etkileyici bir puan toplayarak kendi sınıfında mutlak lider oldu.

MediaTek işlemcilerinin üstünlüğü

Belirtildiğine göre, listedeki Honor 600 Pro modeli modern MediaTek Dimensity 8550 Elite platformunda çalışıyor. İlginç olan ise, bu akıllı telefonun küresel pazar için üretilen versiyonunun farklı bir işlemci olan Snapdragon 8 Elite tabanlı olması; bu durum bölgesel farklılıkları gözler önüne seriyor.

İkinci sırayı Oppo Reno 16 aldı. Dimensity 8550 Super çipi ile donatılan bu cihaz 2.145.230 puan topladı. İlk üçü ise 2.132.203 puanlık sonuçla Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super) tamamladı.

Test sonuçları ve teknik analiz

Uzmanlar, Ağustos ayı alt amiral gemisi listesindeki ilk on cihazın tamamının MediaTek işlemcilerini kullanan modellerden oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu durum, aynı ay yayınlanan en güçlü amiral gemisi listesinden keskin bir şekilde ayrılıyor; çünkü amiral gemisi listesi tamamen Qualcomm SoC tabanlıydı.

Bu veriler, Çin bölgesinde 1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında AnTuTu V11 kullanılarak toplandı. Ayrıca listenin her cihazın en yüksek skorunu değil, ortalama sonucunu baz aldığını unutmamak gerekir; bu nedenle bazı akıllı telefonlar bireysel testlerde daha yüksek sonuçlar elde edebilir.