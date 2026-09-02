Bilim insanları okyanuslardaki oksijen azalması konusunda uyardı

·3·Teknoloji
Bilim insanları okyanuslardaki oksijen azalması konusunda uyardı

Limnology and Oceanography dergisinde yayımlanan bilimsel bir incelemeye göre, dünya okyanuslarında, göllerinde ve nehirlerinde çözünmüş oksijen miktarındaki azalma, yani deoksijenasyon süreci tehlikeli seviyelere yaklaşıyor. Uzmanlar, bu çevresel sorunu gezegenimizin mevcut 9 temel sınırına onuncu bir küresel sınır olarak eklemeyi öneriyor. Mevcut hız devam ederse, sonuçları şimdiki neslin yaşamı boyunca geri döndürülemez bir hal alabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yazarlar, oksijen kaybının diğer küresel süreçlerle bağlantısını inceledi. Özellikle iklim değişikliği, biyosferin bozulması, besin döngüsü ve okyanus asitlenmesi bu sorunu daha da şiddetlendiriyor. Sanayi devriminden bu yana okyanuslar, antropojenik sera gazı emisyonlarının neden olduğu fazla ısının yüzde 90'ından fazlasını emdi ve bu durum sudaki oksijen çözünürlüğünü önemli ölçüde düşürdü.

Oksijen eksikliği ve sonuçları

Araştırmada, çözünmüş oksijen miktarındaki azalmaya sadece sıcaklık artışının değil, aynı zamanda tarım ve sanayiden kaynaklanan azot ve fosfor kirliliğinin de neden olduğu belirtiliyor. Besin maddelerinin aşırı miktarı, alglerin hızla büyümesini teşvik ederken, bunların parçalanması mikroorganizmalar tarafından çözünmüş oksijenin büyük ölçüde tüketilmesine yol açıyor. Bu süreç, sırasıyla zehirli bileşiklerin ve güçlü bir sera gazı olan çevreyi kirletici maddelerin oluşumunu artırıyor.

Su ekosistemlerindeki oksijen eksikliği canlı organizmaları ciddi şekilde etkiliyor. Zooplankton ve yumuşakçalardan balıklara ve mercanlara kadar her seviyedeki deniz canlısının büyümesi, üremesi ve hayatta kalması risk altında. Uzmanlar, oksijen azalmasının biyolojik karbon pompasının işleyişini değiştireceğini ve bunun tüm deniz ekosistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını vurguluyor.

Uzun vadeli riskler ve gelecek planları

Bilim insanlarına göre, su sistemleri çok uzun bir "hafızaya" sahip. Karbondioksit emisyonları durdurulsa bile, halihazırda birikmiş olan ısı ve yavaş su sirkülasyonu nedeniyle okyanustaki oksijen kaybı yüzlerce yıl daha devam edebilir. Eğer yüksek seviyeli sera gazı emisyonları devam ederse, yüzyılın sonuna kadar alt katmanlardaki deoksijenasyon hızının üç katına çıkması bekleniyor.

Bilim insanları, deoksijenasyonun sadece yerel bir su kalitesi sorunu olarak değil, tüm dünya sisteminin işleyişini etkileyen küresel bir süreç olarak ele alınmasını talep ediyor. Gelecekteki öncelikli görevler arasında deniz ve tatlı sularda oksijen izleme çalışmalarının genişletilmesi, tahmin modellerinin iyileştirilmesi ve organizmaların fizyolojik dayanıklılığının derinlemesine incelenmesi yer alıyor.

EkolojiOkyanusOksijenBilimsel Araştırmaİklim Değişikliği
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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