Red Magic 11S Pro+, Ağustos 2026'nın en güçlü akıllı telefonu seçildi

Ünlü AnTuTu platformu, Ağustos 2026 dönemi için en yüksek performansa sahip Android akıllı telefonların yeni sıralamasını yayınladı. Bu prestijli listede liderliği, oyun odaklı cihazlar sınıfına giren Red Magic 11S Pro+ modeli ele geçirdi. Testlerde mutlak bir rekor kıran cihaz, teknoloji meraklılarının dikkatini çekti. Bu haber Ixbt.com tarafından bildirildi. Ixbt.com'un verilerine göre, bu amiral gemisi cihaz AnTuTu benchmark testinde tam 4.118.689 puan almayı başardı. Akıllı telefonun bu kadar yüksek bir sonuç kaydetmesinin nedeni, teknik açıdan mükemmel tasarımı ve modern donanımıdır.

En güçlü donanım ve ekran özellikleri

Cihazın temel özelliği "kalbi" sayılan işlemcisidir. Red Magic 11S Pro+ modeli, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin özel olarak hız aşırtılmış (overclock edilmiş) versiyonuyla donatılmıştır. Bu işlemcinin süper çekirdeği 4,74 GHz frekansta çalışmakta olup, bu yüksek değer akıllı telefona en yoğun yüklemeler altında bile benzersiz bir hız sağlamaktadır.

Ayrıca akıllı telefonun dış görünüşü de özgünlüğüyle dikkat çekiyor. Üreticiler, herhangi bir çentik veya delik bulunmayan mükemmel düz bir ekran tercih ettiler. Bu durum, oyun oynarken veya video izlerken kullanıcının dikkatini dağıtacak hiçbir unsurun olmamasını sağlıyor.

Batarya kapasitesi ve sıralamadaki rekabet

Cihazın enerji kapasitesi de takdire şayan. Red Magic 11S Pro+, 80 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen devasa 8000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Bu, böylesine güçlü bir akıllı telefonun uzun süre otonom çalışmasını garanti eder.

Sıralama sonuçlarına göre, ikinci sırayı alan iQOO 15 Ultra modeli, liderin sadece 111 puan gerisinde kalarak 4.118.578 puan elde etti. Bu değerler arasındaki farkın sadece yüzde 0,003 olması, liderler arasındaki rekabetin ne kadar çetin geçtiğini gösteriyor. İlk üçü ise 4.049.580 puanla Red Magic 11 Pro+ tamamladı.

AnTuTu tarafından sağlanan verilere göre, Ağustos ayındaki en performanslı ilk on cihazın tamamı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modellerden oluştu ve listeye MediaTek çipli hiçbir cihaz giremedi. İstatistikler, Çin'de 1 Ağustos - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında AnTuTu V11 kullanılarak toplanmış olup, sıralama için her modelin en az 1000 geçerli testten geçmesi şart koşulmuştur.

AnTuTu taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, avgust oyidagi eng unumdor oʻntalikning barchasi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga asoslangan modellardan iborat boʻlgan va roʻyxatga MediaTek chipiga ega bitta ham qurilma kirmagan. Statistika Xitoyda 2026-yilning 1-avgustidan 31-avgustiga qadar AnTuTu V11 yordamida yigʻilgan boʻlib, reyting uchun har bir model kamida 1000 ta valid testdan oʻtishi talab etilgan.