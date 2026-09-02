Futbol tarihi yeniden yazıldı: Enzo Fernández transferi dünya genelinde ilk 4'e girdi
Dünyanın önde gelen transfer ve istatistik portalı Transfermarkt, futbol tarihindeki en pahalı transferler listesini güncelledi. Chelsea'den Manchester Citykadrosuna katılan dünya şampiyonu Enzo Fernández'in 145 milyon avroluk transferi, bu tarihi listede 4. sıraya yerleşti.
Bu rakam, bir yıl önce Liverpool'un forvet Alexander Isak'ı Newcastle'dan transfer ettiği bedelle eşitlendi ve Enzo Maresca'nın takım tarihindeki en pahalı transfer olarak resmen kayıtlara geçti.
Transfermarkt verilerine göre: Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi
Dünya futbolundaki en büyük finansal işlemler sıralaması:
Sıra
Futbolcu
Geldiği Kulüp
Gittiği Kulüp
Transfer Bedeli
1
Neymar
Barcelona
PSG
222 milyon €
2
Kylian Mbappé
Monaco
PSG
180 milyon €
3
Ousmane Dembélé
Borussia Dortmund
Barcelona
148 milyon €
4
Alexander Isak
Newcastle
Liverpool
145 milyon €
4
Enzo Fernández
Chelsea
Manchester City
145 milyon €
6
Morgan Rogers
Aston Villa
Chelsea
138 milyon €
7
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
135 milyon €
8
Philippe Coutinho
Liverpool
Barcelona
135 milyon €
9
João Félix
Benfica
Atlético Madrid
127,2 milyon €
10
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
127 milyon €
Manchester City'nin yeni rekoru ve Premier Lig hakimiyeti
Transferin tarihi önemi:
City tarihinin en pahalısı: 145 milyon avroluk rakam, Manchester City'yikulüp tarihinin mutlak rekor transferi haline getirdi;
Premier Lig'in finansal gücü: Sıralamanın ilk onunda yer alan transferlerin büyük bir kısmı doğrudan İngiltere Premier Lig devlerinin (Manchester City, Chelsea, Liverpool) hanesine yazılıyor;
İlk 5'teki iki Premier Lig yıldızı: Dünya sıralamasında Isak ve Enzo Fernández, sadece Neymar, Mbappé ve Dembélé'nin ardından geliyor.
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