Futbol tarihi yeniden yazıldı: Enzo Fernández transferi dünya genelinde ilk 4'e girdi

Dünyanın önde gelen transfer ve istatistik portalı Transfermarkt, futbol tarihindeki en pahalı transferler listesini güncelledi. Chelsea'den Manchester Citykadrosuna katılan dünya şampiyonu Enzo Fernández'in 145 milyon avroluk transferi, bu tarihi listede 4. sıraya yerleşti.

Bu rakam, bir yıl önce Liverpool'un forvet Alexander Isak'ı Newcastle'dan transfer ettiği bedelle eşitlendi ve Enzo Maresca'nın takım tarihindeki en pahalı transfer olarak resmen kayıtlara geçti.

Transfermarkt verilerine göre: Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi

Dünya futbolundaki en büyük finansal işlemler sıralaması:

Sıra Futbolcu Geldiği Kulüp Gittiği Kulüp Transfer Bedeli 1 Neymar Barcelona PSG 222 milyon € 2 Kylian Mbappé Monaco PSG 180 milyon € 3 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund Barcelona 148 milyon € 4 Alexander Isak Newcastle Liverpool 145 milyon € 4 Enzo Fernández Chelsea Manchester City 145 milyon € 6 Morgan Rogers Aston Villa Chelsea 138 milyon € 7 Elliot Anderson Nottingham Forest Manchester City 135 milyon € 8 Philippe Coutinho Liverpool Barcelona 135 milyon € 9 João Félix Benfica Atlético Madrid 127,2 milyon € 10 Jude Bellingham Borussia Dortmund Real Madrid 127 milyon €

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Transferin tarihi önemi: