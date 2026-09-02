Futbol tarihi yeniden yazıldı: Enzo Fernández transferi dünya genelinde ilk 4'e girdi

·2·Spor
Futbol tarihi yeniden yazıldı: Enzo Fernández transferi dünya genelinde ilk 4'e girdi

Dünyanın önde gelen transfer ve istatistik portalı Transfermarkt, futbol tarihindeki en pahalı transferler listesini güncelledi. Chelsea'den Manchester Citykadrosuna katılan dünya şampiyonu Enzo Fernández'in 145 milyon avroluk transferi, bu tarihi listede 4. sıraya yerleşti.

Bu rakam, bir yıl önce Liverpool'un forvet Alexander Isak'ı Newcastle'dan transfer ettiği bedelle eşitlendi ve Enzo Maresca'nın takım tarihindeki en pahalı transfer olarak resmen kayıtlara geçti.

Transfermarkt verilerine göre: Futbol tarihinin en pahalı 10 transferi

Dünya futbolundaki en büyük finansal işlemler sıralaması:

Sıra

Futbolcu

Geldiği Kulüp

Gittiği Kulüp

Transfer Bedeli

1

Neymar

Barcelona

PSG

222 milyon €

2

Kylian Mbappé

Monaco

PSG

180 milyon €

3

Ousmane Dembélé

Borussia Dortmund

Barcelona

148 milyon €

4

Alexander Isak

Newcastle

Liverpool

145 milyon €

4

Enzo Fernández

Chelsea

Manchester City

145 milyon €

6

Morgan Rogers

Aston Villa

Chelsea

138 milyon €

7

Elliot Anderson

Nottingham Forest

Manchester City

135 milyon €

8

Philippe Coutinho

Liverpool

Barcelona

135 milyon €

9

João Félix

Benfica

Atlético Madrid

127,2 milyon €

10

Jude Bellingham

Borussia Dortmund

Real Madrid

127 milyon €

Manchester City'nin yeni rekoru ve Premier Lig hakimiyeti

Transferin tarihi önemi:

  • City tarihinin en pahalısı: 145 milyon avroluk rakam, Manchester City'yikulüp tarihinin mutlak rekor transferi haline getirdi;

  • Premier Lig'in finansal gücü: Sıralamanın ilk onunda yer alan transferlerin büyük bir kısmı doğrudan İngiltere Premier Lig devlerinin (Manchester City, Chelsea, Liverpool) hanesine yazılıyor;

  • İlk 5'teki iki Premier Lig yıldızı: Dünya sıralamasında Isak ve Enzo Fernández, sadece Neymar, Mbappé ve Dembélé'nin ardından geliyor.

Enzo FernándezManchester CityPremier LeagueTransfermarktFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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