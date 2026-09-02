Resmi: Manchester City, Premier Lig transfer rekorunu kırarak Enzo Fernández'i kadrosuna kattı!

Londra ekibi Chelsea'nin ve Arjantin milli takımının orta saha oyuncusu, dünya şampiyonu Enzo Fernández resmen Manchester Cityoyuncusu oldu. Bu transfer, Premier Lig tarihindeki en pahalı hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti. Guardiola'nın ekibi, 25 yaşındaki süper yıldız için tam

125 milyon sterlin (yaklaşık 146 milyon avro) ödedi. Bu rakam, Newcastle'dan Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın Premier Lig transfer rekorunu egale etti. Tarihi sözleşme ve yeni meydan okuma

Enzo Fernández ile 'City' arasındaki anlaşmanın detayları:

Beş yıllık anlaşma: