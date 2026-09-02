Resmi: Manchester City, Premier Lig transfer rekorunu kırarak Enzo Fernández'i kadrosuna kattı!
Londra ekibi Chelsea'nin ve Arjantin milli takımının orta saha oyuncusu, dünya şampiyonu Enzo Fernández resmen Manchester Cityoyuncusu oldu. Bu transfer, Premier Lig tarihindeki en pahalı hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti. Guardiola'nın ekibi, 25 yaşındaki süper yıldız için tam
125 milyon sterlin (yaklaşık 146 milyon avro) ödedi. Bu rakam, Newcastle'dan Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın Premier Lig transfer rekorunu egale etti. Tarihi sözleşme ve yeni meydan okuma
Enzo Fernández ile 'City' arasındaki anlaşmanın detayları:
Beş yıllık anlaşma:
Futbolcu, Manchester kulübüyle 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı; Premier Lig rekoru:
125 milyon sterlinlik bonservis bedeli, Premier Lig tarihindeki en yüksek rakam olarak (Isak ile birlikte) kaydedildi; Geçen sezon performansı:
Dünya şampiyonu, Chelsea formasıyla Premier Lig'de çıktığı 36 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetmişti. yozdirib qo‘ygan edi.
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