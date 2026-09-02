Resmi: Barcelona iki oyuncusuyla yollarını ayırdı
Katalan kulübü Barcelona, yaz transfer döneminin son günlerinde La Masia akademisinden yetişen oyuncularla ilgili önemli kararlar aldı. Kulübün basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, iki gelecek vaat eden futbolcu kariyerlerine yurt dışındaki liglerde devam edecek.
Savunma oyuncusu Alvaro Cortes Belçika'nın Antwerp kulübüne kalıcı olarak transfer olurken, genç ofansif orta saha oyuncusu Toni Fernandez İtalya'nın Venezia takımına kiralandı.
Alvaro Cortes Antwerp'te: Anlaşma şartları ve istatistikler
Belçika kulübüyle varılan anlaşmanın detayları:
Barça'nın kazancı: Katalanlar, 21 yaşındaki stoperin bonservisiyle transferine onay verdi ancak oyuncunun gelecekteki olası satışından belirli bir yüzde alma hakkını elinde tuttu;
Oyun süresi: Cortes geçen sezon Barcelona'nınA takımında 1 resmi maçta forma giydi;
Barcelona B'deki liderlik: Tamamlanan 2025/2026 sezonunda savunma oyuncusu, rezerv takım (Barcelona Atletic) formasıyla 27 maça çıktı ve bir savunmacı olmasına rağmen 3 gol ve 2 asistkaydetti.
Toni Fernandez İtalya'ya gitti: Geri satın alma opsiyonu
18 yaşındaki yeteneğin Venezia'ya transferi ve kulübün aldığı önlemler:
Kiralama ve kontrol: Barcelona yönetimi, Toni Fernandez'i İtalya ligine kiralık olarak gönderdi. Aynı zamanda sözleşmeye, oyuncuyu istenilen zamanda geri satın alma hakkı (buy-back) ve gelecekteki herhangi bir transferinden pay alma maddesi kesin olarak eklendi;
Yetenek seviyesi: 18 yaşındaki kanat oyuncusu, La Liga kapsamında A takımda da çıkış yapmayı (1 maç) başarmıştı;
Rezervdeki verimlilik: Fernandez, Barça B formasıyla 24 karşılaşmada görev alarak 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
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