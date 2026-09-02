Resmi: Barcelona iki oyuncusuyla yollarını ayırdı

·1·Spor
Resmi: Barcelona iki oyuncusuyla yollarını ayırdı

Katalan kulübü Barcelona, yaz transfer döneminin son günlerinde La Masia akademisinden yetişen oyuncularla ilgili önemli kararlar aldı. Kulübün basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, iki gelecek vaat eden futbolcu kariyerlerine yurt dışındaki liglerde devam edecek.

Savunma oyuncusu Alvaro Cortes Belçika'nın Antwerp kulübüne kalıcı olarak transfer olurken, genç ofansif orta saha oyuncusu Toni Fernandez İtalya'nın Venezia takımına kiralandı.

Alvaro Cortes Antwerp'te: Anlaşma şartları ve istatistikler

Belçika kulübüyle varılan anlaşmanın detayları:

  • Barça'nın kazancı: Katalanlar, 21 yaşındaki stoperin bonservisiyle transferine onay verdi ancak oyuncunun gelecekteki olası satışından belirli bir yüzde alma hakkını elinde tuttu;

  • Oyun süresi: Cortes geçen sezon Barcelona'nınA takımında 1 resmi maçta forma giydi;

  • Barcelona B'deki liderlik: Tamamlanan 2025/2026 sezonunda savunma oyuncusu, rezerv takım (Barcelona Atletic) formasıyla 27 maça çıktı ve bir savunmacı olmasına rağmen 3 gol ve 2 asistkaydetti.

Toni Fernandez İtalya'ya gitti: Geri satın alma opsiyonu

18 yaşındaki yeteneğin Venezia'ya transferi ve kulübün aldığı önlemler:

  • Kiralama ve kontrol: Barcelona yönetimi, Toni Fernandez'i İtalya ligine kiralık olarak gönderdi. Aynı zamanda sözleşmeye, oyuncuyu istenilen zamanda geri satın alma hakkı (buy-back) ve gelecekteki herhangi bir transferinden pay alma maddesi kesin olarak eklendi;

  • Yetenek seviyesi: 18 yaşındaki kanat oyuncusu, La Liga kapsamında A takımda da çıkış yapmayı (1 maç) başarmıştı;

  • Rezervdeki verimlilik: Fernandez, Barça B formasıyla 24 karşılaşmada görev alarak 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

BarcelonaLa LigaTransferLa MasiaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Resmi: Borussia Dortmund, Arsenal yıldızını kadrosuna kattıResmi: Borussia Dortmund, Arsenal yıldızını kadrosuna kattıBugün, 08:38Futbol tarihi yeniden yazıldı: Enzo Fernández transferi dünya genelinde ilk 4'e girdiFutbol tarihi yeniden yazıldı: Enzo Fernández transferi dünya genelinde ilk 4'e girdiBugün, 08:32Brezilya'da sansasyonel satın alma: Ronaldo ve Roberto Carlos hangi kulübü satın aldı?Brezilya'da sansasyonel satın alma: Ronaldo ve Roberto Carlos hangi kulübü satın aldı?Bugün, 08:28Fulham Madrid'den yeni bir yıldız getirdi: Manuel Ángel neden Londra'yı seçti?Fulham Madrid'den yeni bir yıldız getirdi: Manuel Ángel neden Londra'yı seçti?Bugün, 08:26Resmi: Manchester City, Premier Lig transfer rekorunu kırarak Enzo Fernández'i kadrosuna kattı!Resmi: Manchester City, Premier Lig transfer rekorunu kırarak Enzo Fernández'i kadrosuna kattı!Bugün, 08:22Manchester United transfer döneminin kapanışında Rayan Ait-Nouri ile ilgileniyorManchester United transfer döneminin kapanışında Rayan Ait-Nouri ile ilgileniyorBugün, 02:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi