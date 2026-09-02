Fulham Madrid'den yeni bir yıldız getirdi: Manuel Ángel neden Londra'yı seçti?

Real Madrid, akademisinden yetişen oyunculara yönelik geleneksel politikasını sürdürerek bir yeteneğini daha İngiltere Premier Lig'e gönderdi. Eflatun-beyazlıların genç takım kaptanı olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Ángel resmen Londra ekibi Fulham'ın oyuncusu oldu.

İspanyol genç yıldızın Londra'ya transferinde, Fulham'ın teknik direktörlüğüne getirilen Álvaro Arbeloa'nın kişisel isteği belirleyici rol oynadı.

4 milyon Euro ve yüzde 50 hak: Madrid'in klasik stratejisi

Saygın Marca gazetesinin bildirdiğine göre, transferin finansal ve hukuki şartları şu şekilde oluştu:

Real Madrid'in kazancı ve hakları: Madrid devi, 22 yaşındaki oyuncusunun transferinden 4 milyon Euro kazanç elde etti. Bununla birlikte kulüp, Ángel'in ekonomik haklarının yüzde 50'sini elinde tuttu (bu durum, gelecekte geri alma veya bir sonraki transferinden yüzde 50 pay alma imkanı sağlıyor);

Uzun vadeli sözleşme: Londra ekibi, oyuncuyla 2029 yazına kadar geçerli resmi sözleşme imzaladı. Anlaşmada sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor;

Oyun tecrübesi: Manuel Ángel, geçtiğimiz sezon Real Madrid'in A takımıyla La Liga'da 4 maçta forma giymişti.

Arbeloa faktörü ve Londra çağrısı

Anlaşmanın sportif önemi: