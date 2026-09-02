Brezilya'da sansasyonel satın alma: Ronaldo ve Roberto Carlos hangi kulübü satın aldı?
Brezilya milli takımı ve Real Madrid formalarıyla dünya futbolunda bir döneme damga vuran efsanevi ikili Ronaldo ve Roberto Carlos beklenmedik bir finansal adım attı. İki eski yıldızın liderliğindeki yatırımcı konsorsiyumu, ülkenin üçüncü ligi (Serie C) temsilcisi Inter de Limeira kulübünün yüzde 80 hissesini resmen satın aldı.
Bu yatırım anlaşması sadece kulüp taraftarları tarafından değil, tüm Güney Amerika futbol camiası tarafından büyük bir sansasyon olarak karşılanıyor.
80 milyon dolar ve 10 yıllık stratejik plan
Efsanevi futbolcuların liderliğindeki konsorsiyumun mali taahhütlerinin yapısı:
Yatırım hacmi: Ronaldo ve Roberto Carlos, önümüzdeki 10 yıl boyunca kulübün altyapısını, akademisini ve kadrosunu geliştirmek için toplam 454 milyon Brezilya reali (yaklaşık 80 milyon ABD doları) yatırım yapmayı planlıyor;
Kontrol hissesi: Yatırımcılar, takım yönetiminin kontrolünü tamamen ele geçirmek amacıyla kulüp hisselerinin yüzde 80'ini devraldı;
Ana hedef: Kulübün mali istikrarını sağlamak, borçlarını temizlemek ve en önemlisi takımı kısa sürede Brezilya Serie A'ya (elit lig) taşımak.
113 yıllık tarih: Inter de Limeira nasıl bir takım?
Yeni projenin merkezindeki kulübün tarihi kökleri:
Asırlık takım: 1913 yılında kurulan Inter de Limeira, 113 yıllık zengin bir geleneğe sahiptir;
Geçmişteki parlak zaferler: Takım, tarihinin altın çağını 1980'lerde yaşadı; Brezilya ikinci liginde iki kez şampiyon oldular ve prestijli São Paulo eyalet şampiyonasında (Paulista Ligi) tarihi bir şampiyonluk kazandılar;
Yeniden doğuş: Şimdi Ronaldo'nun yönetimdeki büyük iş tecrübesi (daha önce Valladolid ve Cruzeiro'da edindiği) ve Roberto Carlos'un uluslararası bağlantıları, bu tarihi kulübü yeniden canlandırmaya hizmet edecek.
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