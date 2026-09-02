Resmi: Borussia Dortmund, Arsenal yıldızını kadrosuna kattı

·52·Spor
Resmi: Borussia Dortmund, Arsenal yıldızını kadrosuna kattı

Londra kulübü Arsenal, en yetenekli altyapı oyuncularından biri olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ethan Nwaneri'nin Borussia Dortmund'a kiralık olarak transfer olduğunu resmen açıkladı. Bu gelişme, "Topçular"ın basın servisi tarafından duyuruldu.

Londra kulübü, genç yıldızın Bundesliga'da düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

«Gelecek adımlarını merakla bekliyoruz»: Arsenal'in resmi açıklaması

Londra ekibi, yaptığı açıklamada genç orta saha oyuncusuna başarılar diledi:

  • Kulüpten samimi dilekler: «Ethan'a Borussia Dortmund'daki verimli dönemi boyunca başarılar diliyor ve kariyerinin devamını büyük bir ilgiyle takip edeceğiz»;

  • Profesyonel sözleşme: Londra ekibinin altyapısından yetişen oyuncu, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 17 yaşına girdiği Mart 2024'te imzalamıştı.

Premier League rekoru ve Nwaneri'nin kariyer yolu

Ethan Nwaneri, modern İngiliz futbolu tarihinde şimdiden iz bırakmayı başardı:

  • Tarihi rekor sahibi: 15 yaş 181 günlükken sahaya çıkarak İngiltere Premier League tarihinin en genç oyuncusu ve aynı zamanda Arsenal tarihinde tüm resmi turnuvalarda forma giyen en genç oyuncu rekorunu kırdı;

  • Marsilya deneyimi: Geçtiğimiz sezonun yarısını Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren futbolcu, tüm turnuvalarda 11 maçta forma giyip 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi;

  • Arsenal'deki istatistikleri: Tamamlanan sezon boyunca Ethan, Londra kulübünün A takımıyla 12 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Dortmund fenomeni: Genç yetenekler atölyesi

Nwaneri'nin yeni durağının Bundesliga devi olması tesadüf değil:

  • Genç yetiştirme okulu: «Borussia Dortmund» her zaman genç İngiliz yetenekler (Jadon Sancho, Jude Bellingham) için dünya çapında yıldızlara dönüşecekleri bir basamak görevi görmüştür;

  • Temel hedef: Alman kulübünde Nwaneri, yüksek rekabet ortamında düzenli oynayarak daha güçlü bir futbolcu olarak Londra'ya dönmeyi hedefliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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