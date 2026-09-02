200 bin dolarlık elması ağzında saklayan turist hapse atıldı

Singapur'da değerli bir taş çalmaya çalışan yabancı bir turist, mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırıldı. Kuyumcudan yaklaşık 200 bin dolar değerindeki elması fark ettirmeden çıkarmak amacıyla onu ağzında sakladı.

Bu konuda The Straits Times haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül'de Singapur mahkemesi yabancı turisti çok büyük miktarda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı. Olağan dışı suç, şehrin en prestijli ve lüks kuyumcularından birinde meydana geldi.

Suçlu, dükkana sıradan bir müşteri gibi girerek değerli bir mücevher satın alma niyetinde olduğunu gösterdi. Satıcı ona çeşitli mücevherleri gösterdiği sırada, adam çalışanların dikkatlerinin bir anlığına dağılmasından yararlandı.

Bu fırsatı iyi değerlendirerek, değeri yaklaşık 200 bin dolar olan elması gizlice aldı ve ağzına sakladı. Bu şekilde değerli taşı dükkandan çıkarmayı planlıyordu.

Ancak planı uzun sürmedi. Dükkan çalışanları elmasın kaybolduğunu kısa sürede fark etti ve şüphelinin binadan çıkmasını engellemek için önlemler aldı. Polis gelene kadar çıkış yollarını kontrol altında tuttular.

Gözaltına alınan şahıs ise başlangıçta suçunu kabul etmeyi reddetti. Buna rağmen kolluk kuvvetleri, şüphelinin üzerinde değerli taş olup olmadığını belirlemek için onu tıbbi muayeneye gönderdi.

İnceleme sırasında çekilen röntgen görüntüsü, sindirim sisteminde yabancı bir cisim olduğunu gösterdi. Böylece polis, şüphelinin elması sakladığını tespit etti.

Daha sonra değerli taş doğal yollarla çıkarıldı. Bunun üzerine suçlu, mahkeme karşısında yaptıklarını itiraf etti.

Sonuç olarak Singapur mahkemesi suçuna hukuki bir değerlendirme yaparak, iki yıl dört aylık hapis cezası verdi. Bu olay, değerli bir eşyayı sıra dışı bir yöntemle saklamaya çalışan hırsızlık vakalarından biri olarak dikkat çekti.