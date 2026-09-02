UFC sıralaması güncellendi: Ramazon Temirov ve gelecekteki rakibi kaçıncı sırada?

UFC tarafından açıklanan resmi tabloya göre, vatandaşımız Ramazon Temirov klasmandaki 7. sırasını koruyor. Bu sıklette ilk on beş içerisinde yer alan dövüşçüler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

Ayrıca, vatandaşımızın bir sonraki maçı nedeniyle bu listedeki komşu sıralar Özbek hayranların yakın takibinde.

Sıklet liderleri ve Top-15 tablosu

Güncellenen resmi sıralamada şu durum kaydedildi:

Sıra Dövüşçü Derece (Rekor) Değişim C Joshua Van (Şampiyon) 17-2 — 1 Alexandre Pantoja 30-6 — 2 Manel Kape 21-7 — 3 Brandon Royval 17-8 — 4 Tatsuro Taira 16-1 — 5 Asu Almabayev 24-3 — 6 Lone Kavanagh 9-0 — 7 Ramazon Temirov 18-3 — 8 Kyoji Horiguchi 33-5 — 9 Amir Albazi 17-2 — 10 Brandon Moreno 22-9-2 — 11 Su Mudaerji 20-7 +2 12 Mitch Raposo 9-2 — 13 Rei Tsuruya 12-1 Yeni (NR) 14 Charles Johnson 17-7 — 15 Alessandro Costa 14-5 —

Temirov ve Kavanagh karşılaşması öncesinde

Sıralamadaki en önemli noktalar ve yaklaşan maçın heyecanı: