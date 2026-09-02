UFC sıralaması güncellendi: Ramazon Temirov ve gelecekteki rakibi kaçıncı sırada?

·1·Spor
UFC sıralaması güncellendi: Ramazon Temirov ve gelecekteki rakibi kaçıncı sırada?

UFC tarafından açıklanan resmi tabloya göre, vatandaşımız Ramazon Temirov klasmandaki 7. sırasını koruyor. Bu sıklette ilk on beş içerisinde yer alan dövüşçüler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

Ayrıca, vatandaşımızın bir sonraki maçı nedeniyle bu listedeki komşu sıralar Özbek hayranların yakın takibinde.

Sıklet liderleri ve Top-15 tablosu

Güncellenen resmi sıralamada şu durum kaydedildi:

Sıra

Dövüşçü

Derece (Rekor)

Değişim

C

Joshua Van (Şampiyon)

17-2

1

Alexandre Pantoja

30-6

2

Manel Kape

21-7

3

Brandon Royval

17-8

4

Tatsuro Taira

16-1

5

Asu Almabayev

24-3

6

Lone Kavanagh

9-0

7

Ramazon Temirov

18-3

8

Kyoji Horiguchi

33-5

9

Amir Albazi

17-2

10

Brandon Moreno

22-9-2

11

Su Mudaerji

20-7

+2

12

Mitch Raposo

9-2

13

Rei Tsuruya

12-1

Yeni (NR)

14

Charles Johnson

17-7

15

Alessandro Costa

14-5

Temirov ve Kavanagh karşılaşması öncesinde

Sıralamadaki en önemli noktalar ve yaklaşan maçın heyecanı:

  • Ramazon Temirov 7. sırada: Vatandaşımız Top-10 içerisindeki yerini kararlılıkla koruyor;

  • Rakip 6. sırada: Temirov'un gelecekteki rakibi, İngiliz namağlup dövüşçü Lone Kavanagh, Ramazon'un bir basamak üzerinde, yani 6. sırada yer alıyor. Bu iki lider arasındaki mücadelenin bu yılın 24 Ekim günü yapılması planlanıyor;

  • Asyalı dövüşçülerin yükselişi: Çinli Su Mudaerji iki basamak yükselerek 11. sıraya çıktı, Japon genç yetenek Rei Tsuruya ise ilk kez Top-15 sıralamasına girerek 13. sıraya yerleşti;

  • Kazakistan temsilcisi Top-5'te: Kazakistanlı Asu Almabayev ilk beşi tamamlıyor.

UFCMMARamazon TemirovLone KavanaghDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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