UFC sıralaması güncellendi: Ramazon Temirov ve gelecekteki rakibi kaçıncı sırada?
UFC tarafından açıklanan resmi tabloya göre, vatandaşımız Ramazon Temirov klasmandaki 7. sırasını koruyor. Bu sıklette ilk on beş içerisinde yer alan dövüşçüler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.
Ayrıca, vatandaşımızın bir sonraki maçı nedeniyle bu listedeki komşu sıralar Özbek hayranların yakın takibinde.
Sıklet liderleri ve Top-15 tablosu
Güncellenen resmi sıralamada şu durum kaydedildi:
Sıra
Dövüşçü
Derece (Rekor)
Değişim
C
Joshua Van (Şampiyon)
17-2
—
1
Alexandre Pantoja
30-6
—
2
Manel Kape
21-7
—
3
Brandon Royval
17-8
—
4
Tatsuro Taira
16-1
—
5
Asu Almabayev
24-3
—
6
Lone Kavanagh
9-0
—
7
Ramazon Temirov
18-3
—
8
Kyoji Horiguchi
33-5
—
9
Amir Albazi
17-2
—
10
Brandon Moreno
22-9-2
—
11
Su Mudaerji
20-7
+2
12
Mitch Raposo
9-2
—
13
Rei Tsuruya
12-1
Yeni (NR)
14
Charles Johnson
17-7
—
15
Alessandro Costa
14-5
—
Temirov ve Kavanagh karşılaşması öncesinde
Sıralamadaki en önemli noktalar ve yaklaşan maçın heyecanı:
Ramazon Temirov 7. sırada: Vatandaşımız Top-10 içerisindeki yerini kararlılıkla koruyor;
Rakip 6. sırada: Temirov'un gelecekteki rakibi, İngiliz namağlup dövüşçü Lone Kavanagh, Ramazon'un bir basamak üzerinde, yani 6. sırada yer alıyor. Bu iki lider arasındaki mücadelenin bu yılın 24 Ekim günü yapılması planlanıyor;
Asyalı dövüşçülerin yükselişi: Çinli Su Mudaerji iki basamak yükselerek 11. sıraya çıktı, Japon genç yetenek Rei Tsuruya ise ilk kez Top-15 sıralamasına girerek 13. sıraya yerleşti;
Kazakistan temsilcisi Top-5'te: Kazakistanlı Asu Almabayev ilk beşi tamamlıyor.
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