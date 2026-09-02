River Plate, Enzo Fernández transferinden milyonlarca dolar gelir elde edecek

Arjantin futbolunun amiral gemilerinden biri olan River Plate kulübü, bir kez daha büyük bir finansal kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre, orta saha oyuncusu Enzo Fernández'in Chelsea'den Manchester City'ye gerçekleştirdiği rekor transfer, Buenos Aires ekibinin bütçesine milyonlarca avro kazandıracak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli Britanya rekorunu kırarak 125 milyon sterline ulaştı. Bu devasa anlaşma sonucunda, FIFA'nın dayanışma katkısı (solidarity contribution) kuralları gereği River Plate kulübü de payını alacak.

Finansal başarı ve dayanışma ödemeleri

Olean gazetesinin haberine göre, Arjantin devi bu transfer bedelinden yaklaşık yüzde 3,37 oranında, yani yaklaşık 4,92 milyon avro civarında bir pay alacak. Bu meblağ, iki Premier Lig kulübü arasında üzerinde anlaşılan ödeme planına göre taksitler halinde transfer edilecek.

Bu gelirin, River Plate'in forvet Lucas Beltrán'ın kiralık sözleşmesinden doğan finansal yükümlülüklerini neredeyse tamamen karşılaması bekleniyor. Kulüp yönetimi, altyapının verimli çalışmaları sayesinde bir kez daha büyük bir kâr elde etmekten memnun.

Avrupa'daki transferlerden gelen büyük gelir

Enzo Fernández 2022'de Avrupa'ya taşındığından bu yana, eski kulübü kendi yetiştirdiği oyuncusu üzerinden toplamda 60 milyon avroya yakın gelir elde etti. Daha önce kulübün eski başkanı Jorge Brito'nun, futbolcuyu Benfica'ya 18 milyon avroya satarken yüzde 25'lik bir sonraki satıştan pay maddesi koydurması çok işe yaramıştı.

O dönemde bu akıllıca sözleşme, Chelsea'nin 121 milyon avroluk alımı sırasında meyvelerini vermiş ve kulüp kasasına büyük bir meblağ kazandırmıştı. Mevcut transferle birlikte, Fernández'in River Plate'e getirdiği toplam gelir 57,12 milyon avroya ulaştı.

Manchester City'nin planları ve yeni meydan okuma

Manchester City ise kadroyu güçlendirmek amacıyla Enzo Fernández'i ve bir diğer yaz transferi Elliot Anderson'ı takıma entegre etme çalışmalarına başladı. Arjantinli deneyimli oyun kurucu, kayıt işlemleri zamanında tamamlanırsa bu hafta sonu Coventry City'ye karşı oynanacak maçta sahaya çıkabilir.

Etihad Stadyumu yönetimi, bu transferin 2026/27 sezonunda tüm turnuvalarda ana kupalar için verilecek mücadeleye yeni bir ivme kazandıracağını umuyor. Enzo Fernández'in yeni takımındaki performansı ve transferiyle ilgili finansal süreçler futbol kamuoyunun odak noktasında kalmaya devam ediyor.